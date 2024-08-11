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Житель Курской области задержал и сдал бойцам ВС РФ украинского военного

Житель Курской области задержал и сдал бойцам ВС РФ украинского военного - 11.08.2024, ПРАЙМ

Житель Курской области задержал и сдал бойцам ВС РФ украинского военного

Член добровольной народной дружины, житель села Журавли Кореневского района Курской области Юрий Ведрашко задержал и передал российским военнослужащим... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T07:21+0300

2024-08-11T07:21+0300

2024-08-11T07:23+0300

спецоперация на украине

курская область

задержание

всу

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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Член добровольной народной дружины, житель села Журавли Кореневского района Курской области Юрий Ведрашко задержал и передал российским военнослужащим украинского военного, покинувшего свое подразделение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов. Также врио губернатора опубликовал видео, на котором член народной дружины рассказал о происшедшем.По словам Ведрашко, все началось с того, что незнакомый мужчина и попросил у него воды. "Я расспросил (его)... (Он) сказал, что с Украины. Когда наши, российские, войска начали стрелять, один (украинский - прим. ред.) БТР через канаву проскочил, а второй не успел и в канаву он попал. Их командир говорит - вылезайте, ребята, будем убегать", - пересказал Ведрашко беседу с незнакомым мужчиной.Также украинец рассказал, что бросил свои автомат и бронежилет в кусты, а утром пошел в деревню. По словам незнакомца, которые передал Ведрашко, когда подразделение ВСУ зашло в Суджу, "пятьдесят человек убежали", в том числе те, кто были в его группе. "Говорит, я не хочу с русскими воевать. Меня, говорит, заставили, документы забрали, все позабирали..." - передает Ведрашко рассказ украинца.В итоге член народной дружины привез его во Льгов и передал желающего сдаться украинца военным ВС России.

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курская область, задержание, всу