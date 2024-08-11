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"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области
"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ
"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области
Украина обращается к западным странам с просьбой о помощи, поскольку Россия наносит ущерб ценной технике Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T15:03+0300
2024-08-11T15:03+0300
2024-08-11T15:03+0300
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Украина обращается к западным странам с просьбой о помощи, поскольку Россия наносит ущерб ценной технике Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина продолжает обращаться за помощью к Западу, чтобы "защитить" себя", — заявил он.Как отметил Боуз, Украина теряет свою уникальную бронетехнику ради бесполезной пиар-акции в Курской области.В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что российский барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил танк Т-80, принадлежащий ВСУ, в приграничном районе Курской области.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить часть территории Суджанского района в Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, продвижение противника было остановлено. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области
Боуз: Киев просит о помощи, пока Россия уничтожает технику ВСУ в Курской области
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ.
Украина обращается к западным странам с просьбой о помощи, поскольку Россия наносит ущерб ценной технике Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X
.
"Украина продолжает обращаться за помощью к Западу, чтобы "защитить" себя", — заявил он.
Как отметил Боуз, Украина теряет свою уникальную бронетехнику ради бесполезной пиар-акции в Курской области.
"Через пять лет". В Германии сделали заявление о войне с Россией
В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что российский барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил танк Т-80, принадлежащий ВСУ, в приграничном районе Курской области.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить часть территории Суджанского района в Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, продвижение противника было остановлено. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.