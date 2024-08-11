Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240811/spetsoperatsiya-850806738.html
"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области
"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ
"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области
Украина обращается к западным странам с просьбой о помощи, поскольку Россия наносит ущерб ценной технике Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T15:03+0300
2024-08-11T15:03+0300
спецоперация на украине
украина
всу
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_0e9f665b3ce38de8bf2bb9cd6242c24f.jpg
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Украина обращается к западным странам с просьбой о помощи, поскольку Россия наносит ущерб ценной технике Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина продолжает обращаться за помощью к Западу, чтобы "защитить" себя", — заявил он.Как отметил Боуз, Украина теряет свою уникальную бронетехнику ради бесполезной пиар-акции в Курской области.В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что российский барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил танк Т-80, принадлежащий ВСУ, в приграничном районе Курской области.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить часть территории Суджанского района в Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, продвижение противника было остановлено. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.
https://1prime.ru/20240811/germaniya-850806496.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_94f3bc186c9ea048008519597e060073.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
15:03 11.08.2024
 
"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области

Боуз: Киев просит о помощи, пока Россия уничтожает технику ВСУ в Курской области

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Украина обращается к западным странам с просьбой о помощи, поскольку Россия наносит ущерб ценной технике Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Украина продолжает обращаться за помощью к Западу, чтобы "защитить" себя", — заявил он.
Как отметил Боуз, Украина теряет свою уникальную бронетехнику ради бесполезной пиар-акции в Курской области.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
"Через пять лет". В Германии сделали заявление о войне с Россией
14:28
В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что российский барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил танк Т-80, принадлежащий ВСУ, в приграничном районе Курской области.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить часть территории Суджанского района в Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, продвижение противника было остановлено. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала