https://1prime.ru/20240811/spetsoperatsiya-850806738.html

"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области

"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ

"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области

Украина обращается к западным странам с просьбой о помощи, поскольку Россия наносит ущерб ценной технике Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T15:03+0300

2024-08-11T15:03+0300

2024-08-11T15:03+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Украина обращается к западным странам с просьбой о помощи, поскольку Россия наносит ущерб ценной технике Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина продолжает обращаться за помощью к Западу, чтобы "защитить" себя", — заявил он.Как отметил Боуз, Украина теряет свою уникальную бронетехнику ради бесполезной пиар-акции в Курской области.В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что российский барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил танк Т-80, принадлежащий ВСУ, в приграничном районе Курской области.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить часть территории Суджанского района в Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, продвижение противника было остановлено. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.

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украина, всу, сво