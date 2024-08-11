Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Жестко ответили". В New York Times оценили ситуацию в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240811/svo-850803345.html
"Жестко ответили". В New York Times оценили ситуацию в Курской области
"Жестко ответили". В New York Times оценили ситуацию в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ
"Жестко ответили". В New York Times оценили ситуацию в Курской области
Вооруженные силы России жестко ответили на действия украинских подразделений в Курской области, сообщила в статье для New York Times журналистка Ким Баркер,... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T08:59+0300
2024-08-11T09:00+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Вооруженные силы России жестко ответили на действия украинских подразделений в Курской области, сообщила в статье для New York Times журналистка Ким Баркер, ссылаясь на данные аналитика Паси Пароинена из финской организации Black Bird Group.Как отмечается в публикации, "Россия дала отпор &lt;…&gt; наступлению Украины (в Курской области. – прим. ред.)"При этом аналитик из Финляндии, чьи слова передает издание, выразил уверенность, что Вооруженным силам Украины не стоит ожидать "легкой прогулки" по Курской области.Операцией в этом российском регионе Украина планировала отвлечь ВС России от основного театра боевых действий, где ВСУ терпят поражение и вынуждены отступать, отметил Пароинен. Однако Киев, по его словам, просчитался – у подразделений украинской армии ничего в Курской области не получилось, их попытки атаковать провалились."Это вызвало немало проблем для ВСУ" – заключил финский аналитик.
https://1prime.ru/20240811/plen-850801445.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курская область, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, экспертное мнение
08:59 11.08.2024 (обновлено: 09:00 11.08.2024)
 
"Жестко ответили". В New York Times оценили ситуацию в Курской области

NYT: у ВСУ ничего не получилось в Курской области, попытки атаковать провалились

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Вооруженные силы России жестко ответили на действия украинских подразделений в Курской области, сообщила в статье для New York Times журналистка Ким Баркер, ссылаясь на данные аналитика Паси Пароинена из финской организации Black Bird Group.
Как отмечается в публикации, "Россия дала отпор <…> наступлению Украины (в Курской области. – прим. ред.)"
При этом аналитик из Финляндии, чьи слова передает издание, выразил уверенность, что Вооруженным силам Украины не стоит ожидать "легкой прогулки" по Курской области.
Операцией в этом российском регионе Украина планировала отвлечь ВС России от основного театра боевых действий, где ВСУ терпят поражение и вынуждены отступать, отметил Пароинен. Однако Киев, по его словам, просчитался – у подразделений украинской армии ничего в Курской области не получилось, их попытки атаковать провалились.
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
Штурмовики группировки "Запад" взяли в плен военнослужащих 65-й бригады ВСУ
06:15
"Это вызвало немало проблем для ВСУ" – заключил финский аналитик.
 
Спецоперация на УкраинеКурская областьВСУэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала