https://1prime.ru/20240811/svo-850803345.html

"Жестко ответили". В New York Times оценили ситуацию в Курской области

"Жестко ответили". В New York Times оценили ситуацию в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ

"Жестко ответили". В New York Times оценили ситуацию в Курской области

Вооруженные силы России жестко ответили на действия украинских подразделений в Курской области, сообщила в статье для New York Times журналистка Ким Баркер,... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T08:59+0300

2024-08-11T08:59+0300

2024-08-11T09:00+0300

спецоперация на украине

курская область

всу

экспертное мнение

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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Вооруженные силы России жестко ответили на действия украинских подразделений в Курской области, сообщила в статье для New York Times журналистка Ким Баркер, ссылаясь на данные аналитика Паси Пароинена из финской организации Black Bird Group.Как отмечается в публикации, "Россия дала отпор <…> наступлению Украины (в Курской области. – прим. ред.)"При этом аналитик из Финляндии, чьи слова передает издание, выразил уверенность, что Вооруженным силам Украины не стоит ожидать "легкой прогулки" по Курской области.Операцией в этом российском регионе Украина планировала отвлечь ВС России от основного театра боевых действий, где ВСУ терпят поражение и вынуждены отступать, отметил Пароинен. Однако Киев, по его словам, просчитался – у подразделений украинской армии ничего в Курской области не получилось, их попытки атаковать провалились."Это вызвало немало проблем для ВСУ" – заключил финский аналитик.

https://1prime.ru/20240811/plen-850801445.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курская область, всу, экспертное мнение