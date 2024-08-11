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"Жестко ответили". В New York Times оценили ситуацию в Курской области
"Жестко ответили". В New York Times оценили ситуацию в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ
"Жестко ответили". В New York Times оценили ситуацию в Курской области
Вооруженные силы России жестко ответили на действия украинских подразделений в Курской области, сообщила в статье для New York Times журналистка Ким Баркер,... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T08:59+0300
2024-08-11T08:59+0300
2024-08-11T09:00+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Вооруженные силы России жестко ответили на действия украинских подразделений в Курской области, сообщила в статье для New York Times журналистка Ким Баркер, ссылаясь на данные аналитика Паси Пароинена из финской организации Black Bird Group.Как отмечается в публикации, "Россия дала отпор <…> наступлению Украины (в Курской области. – прим. ред.)"При этом аналитик из Финляндии, чьи слова передает издание, выразил уверенность, что Вооруженным силам Украины не стоит ожидать "легкой прогулки" по Курской области.Операцией в этом российском регионе Украина планировала отвлечь ВС России от основного театра боевых действий, где ВСУ терпят поражение и вынуждены отступать, отметил Пароинен. Однако Киев, по его словам, просчитался – у подразделений украинской армии ничего в Курской области не получилось, их попытки атаковать провалились."Это вызвало немало проблем для ВСУ" – заключил финский аналитик.
https://1prime.ru/20240811/plen-850801445.html
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курская область, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, экспертное мнение
"Жестко ответили". В New York Times оценили ситуацию в Курской области
NYT: у ВСУ ничего не получилось в Курской области, попытки атаковать провалились
МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ.
Вооруженные силы России жестко ответили на действия украинских подразделений в Курской области, сообщила в статье для New York Times
журналистка Ким Баркер, ссылаясь на данные аналитика Паси Пароинена из финской организации Black Bird Group.
Как отмечается в публикации, "Россия дала отпор <…> наступлению Украины
(в Курской области. – прим. ред.)"
При этом аналитик из Финляндии, чьи слова передает издание, выразил уверенность, что Вооруженным силам Украины не стоит ожидать "легкой прогулки" по Курской области.
Операцией в этом российском регионе Украина планировала отвлечь ВС России от основного театра боевых действий, где ВСУ терпят поражение и вынуждены отступать, отметил Пароинен. Однако Киев, по его словам, просчитался – у подразделений украинской армии ничего в Курской области не получилось, их попытки атаковать провалились.
Штурмовики группировки "Запад" взяли в плен военнослужащих 65-й бригады ВСУ
"Это вызвало немало проблем для ВСУ" – заключил финский аналитик.