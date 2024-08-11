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В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО
В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО - 11.08.2024, ПРАЙМ
В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО
Операцией ВСУ в Курской области Владимир Зеленский пытается спасти Украину от неотвратимого поражения, утверждает в материале для издания Times обозреватель... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T09:26+0300
2024-08-11T09:26+0300
2024-08-11T09:29+0300
спецоперация на украине
курская область
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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Операцией ВСУ в Курской области Владимир Зеленский пытается спасти Украину от неотвратимого поражения, утверждает в материале для издания Times обозреватель Майкл Кларк.По его мнению, украинское руководство "готово жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление".Хотя, на взгляд Кларка, вполне очевидно, что атака на Курскую область – это "просто впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника, которая пригодилась бы куда больше на юге, в Донбассе".Обозреватель подчеркнул, что "это стратегическое военное решение в стиле главы киевского режима — самонадеянное и рискованное", но исход предстоящих боев, которые произойдут в Курской области в ближайшее время, по его убеждению, будет не в пользу Вооруженных сил Украины.Операция ВСУ в Курской области не изменят характер боевых действий, заключил обозреватель.
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курская область, всу, мнение
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, мнение
В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО
Times: Зеленский не спасет Киев от поражения атакой на Курскую область
МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ.
Операцией ВСУ в Курской области Владимир Зеленский пытается спасти Украину от неотвратимого поражения, утверждает в материале для издания Times
обозреватель Майкл Кларк.
По его мнению, украинское руководство "готово жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление".
Хотя, на взгляд Кларка, вполне очевидно, что атака на Курскую область – это "просто впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника, которая пригодилась бы куда больше на юге, в Донбассе".
Обозреватель подчеркнул, что "это стратегическое военное решение в стиле главы киевского режима — самонадеянное и рискованное", но исход предстоящих боев, которые произойдут в Курской области в ближайшее время, по его убеждению, будет не в пользу Вооруженных сил Украины.
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Операция ВСУ в Курской области не изменят характер боевых действий, заключил обозреватель.