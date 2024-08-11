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"Ощущают себя победителями". Репке призвал Киев не обманываться - 11.08.2024, ПРАЙМ
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"Ощущают себя победителями". Репке призвал Киев не обманываться
"Ощущают себя победителями". Репке призвал Киев не обманываться - 11.08.2024, ПРАЙМ
"Ощущают себя победителями". Репке призвал Киев не обманываться
В Киеве ощущают себя победителями, но не стоит обманываться: невзирая на победные реляции, звучащие с Банковой, украинским войскам в любом случае придется... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T10:35+0300
2024-08-11T11:21+0300
спецоперация на украине
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курская область
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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. В Киеве ощущают себя победителями, но не стоит обманываться: невзирая на победные реляции, звучащие с Банковой, украинским войскам в любом случае придется покинуть территорию Курской области. Об этом в статье для немецкого издания Bild написал известный обозреватель Юлиан Репке.Он отметил, что долго торжество Киева продлиться попросту не может – как бы там ни было, подразделения Вооруженных сил Украины все равно будут вынуждены выйти из Курской области.При этом Репке предположил, что о выходе ВСУ с территории Российской Федерации стороны, "возможно, договорятся в ходе мирных переговоров", что поставило в тупик многих экспертов. Но также, пусть и с очевидной неохотой, он допустил и такой вариант развития событий, что украинские войска будут просто выбиты из Курской области."Давайте не будем обманывать себя. Конечно, Украине придется отступить из России", - утверждает обозреватель.Примечательно, что он не стесняется давать советы украинскому командованию и даже некоторым образом критиковать стратегию ВСУ: "Я до сих пор не понимаю украинской стратегии. Если у вас действительно есть 5000 свежих солдат плюс техника, почему бы не прорвать российский фронт в Харькове, Луганске, Донецке или Запорожье?"Вместе с тем Репке выразил робкую надежду, что операция украинских войск в Курской области – не что иное, как всего лишь "отвлекающий маневр".
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всу, курская область, мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, Курская область, мнение
10:35 11.08.2024 (обновлено: 11:21 11.08.2024)
 
"Ощущают себя победителями". Репке призвал Киев не обманываться

Bild: украинским войскам любом случае придется выйти с территории России

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. В Киеве ощущают себя победителями, но не стоит обманываться: невзирая на победные реляции, звучащие с Банковой, украинским войскам в любом случае придется покинуть территорию Курской области. Об этом в статье для немецкого издания Bild написал известный обозреватель Юлиан Репке.

Он отметил, что долго торжество Киева продлиться попросту не может – как бы там ни было, подразделения Вооруженных сил Украины все равно будут вынуждены выйти из Курской области.
При этом Репке предположил, что о выходе ВСУ с территории Российской Федерации стороны, "возможно, договорятся в ходе мирных переговоров", что поставило в тупик многих экспертов. Но также, пусть и с очевидной неохотой, он допустил и такой вариант развития событий, что украинские войска будут просто выбиты из Курской области.
"Давайте не будем обманывать себя. Конечно, Украине придется отступить из России", - утверждает обозреватель.
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Примечательно, что он не стесняется давать советы украинскому командованию и даже некоторым образом критиковать стратегию ВСУ: "Я до сих пор не понимаю украинской стратегии. Если у вас действительно есть 5000 свежих солдат плюс техника, почему бы не прорвать российский фронт в Харькове, Луганске, Донецке или Запорожье?"
Вместе с тем Репке выразил робкую надежду, что операция украинских войск в Курской области – не что иное, как всего лишь "отвлекающий маневр".
 
Спецоперация на УкраинеВСУКурская областьмнение
 
 
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