https://1prime.ru/20240811/svo-850804602.html

"Ощущают себя победителями". Репке призвал Киев не обманываться

"Ощущают себя победителями". Репке призвал Киев не обманываться - 11.08.2024, ПРАЙМ

"Ощущают себя победителями". Репке призвал Киев не обманываться

В Киеве ощущают себя победителями, но не стоит обманываться: невзирая на победные реляции, звучащие с Банковой, украинским войскам в любом случае придется... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T10:35+0300

2024-08-11T10:35+0300

2024-08-11T11:21+0300

спецоперация на украине

всу

курская область

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg

МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. В Киеве ощущают себя победителями, но не стоит обманываться: невзирая на победные реляции, звучащие с Банковой, украинским войскам в любом случае придется покинуть территорию Курской области. Об этом в статье для немецкого издания Bild написал известный обозреватель Юлиан Репке.Он отметил, что долго торжество Киева продлиться попросту не может – как бы там ни было, подразделения Вооруженных сил Украины все равно будут вынуждены выйти из Курской области.При этом Репке предположил, что о выходе ВСУ с территории Российской Федерации стороны, "возможно, договорятся в ходе мирных переговоров", что поставило в тупик многих экспертов. Но также, пусть и с очевидной неохотой, он допустил и такой вариант развития событий, что украинские войска будут просто выбиты из Курской области."Давайте не будем обманывать себя. Конечно, Украине придется отступить из России", - утверждает обозреватель.Примечательно, что он не стесняется давать советы украинскому командованию и даже некоторым образом критиковать стратегию ВСУ: "Я до сих пор не понимаю украинской стратегии. Если у вас действительно есть 5000 свежих солдат плюс техника, почему бы не прорвать российский фронт в Харькове, Луганске, Донецке или Запорожье?"Вместе с тем Репке выразил робкую надежду, что операция украинских войск в Курской области – не что иное, как всего лишь "отвлекающий маневр".

https://1prime.ru/20240811/plen-850801445.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, курская область, мнение