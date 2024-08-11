https://1prime.ru/20240811/ukraina-850804041.html

В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны

В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны - 11.08.2024, ПРАЙМ

В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны

Украина рискует вскоре стать санитарной зоной, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T09:55+0300

2024-08-11T09:55+0300

2024-08-11T09:55+0300

спецоперация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – ПРАЙМ. Украина рискует вскоре стать санитарной зоной, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Все идет к тому, что вся территория бывшей Украины, которая не войдет в состав России, станет санитарной зоной", - сказал парламентарий агентству РИА Новости. Константинов добавил, что на данный момент Киев делает все, чтобы превратить остатки государства в непригодную для жизни территорию. По его словам, это приведет еще большему оттоку граждан и окончательному развалу экономики.

https://1prime.ru/20240810/ukraina-850792975.html

крым

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