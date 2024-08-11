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В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны - 11.08.2024, ПРАЙМ
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В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны
В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны - 11.08.2024, ПРАЙМ
В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны
Украина рискует вскоре стать санитарной зоной, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T09:55+0300
2024-08-11T09:55+0300
спецоперация на украине
россия
крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – ПРАЙМ. Украина рискует вскоре стать санитарной зоной, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Все идет к тому, что вся территория бывшей Украины, которая не войдет в состав России, станет санитарной зоной", - сказал парламентарий агентству РИА Новости. Константинов добавил, что на данный момент Киев делает все, чтобы превратить остатки государства в непригодную для жизни территорию. По его словам, это приведет еще большему оттоку граждан и окончательному развалу экономики.
https://1prime.ru/20240810/ukraina-850792975.html
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россия, крым, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА
09:55 11.08.2024
 
В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны

Глава парламента Крыма Константинов: Украину ждет участь санитарной зоны

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – ПРАЙМ. Украина рискует вскоре стать санитарной зоной, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Все идет к тому, что вся территория бывшей Украины, которая не войдет в состав России, станет санитарной зоной", - сказал парламентарий агентству РИА Новости.
Константинов добавил, что на данный момент Киев делает все, чтобы превратить остатки государства в непригодную для жизни территорию. По его словам, это приведет еще большему оттоку граждан и окончательному развалу экономики.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯКРЫМУКРАИНА
 
 
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