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На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области
На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области
Вооруженные силы Украины терпят огромные потери в Курской области, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В этой... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T14:16+0300
2024-08-11T14:16+0300
2024-08-11T14:17+0300
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины терпят огромные потери в Курской области, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В этой операции украинцы понесли очень тяжелые потери, что признается в самой Украине", — сообщил он.Утром 6 августа подразделения Вооруженных силл Украины осуществили попытку захвата части Суджанского района Курской области. В докладе президенту России Владимиру Путину глава генерального штаба россиский Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил, что российские войска остановили продвижение сил противника, отметив, что атака украинских подразделений будет завершена их разгромом и выходом на государственную границу.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области
Британский аналитик Меркурис заявил об огромных потерях ВСУ в Курской области