Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240811/ukraina-850806371.html
На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области
На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области
Вооруженные силы Украины терпят огромные потери в Курской области, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В этой... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T14:16+0300
2024-08-11T14:17+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины терпят огромные потери в Курской области, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В этой операции украинцы понесли очень тяжелые потери, что признается в самой Украине", — сообщил он.Утром 6 августа подразделения Вооруженных силл Украины осуществили попытку захвата части Суджанского района Курской области. В докладе президенту России Владимиру Путину глава генерального штаба россиский Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил, что российские войска остановили продвижение сил противника, отметив, что атака украинских подразделений будет завершена их разгромом и выходом на государственную границу.
https://1prime.ru/20240811/svo-850803345.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
14:16 11.08.2024 (обновлено: 14:17 11.08.2024)
 
На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области

Британский аналитик Меркурис заявил об огромных потерях ВСУ в Курской области

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины терпят огромные потери в Курской области, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

"В этой операции украинцы понесли очень тяжелые потери, что признается в самой Украине", — сообщил он.
Утром 6 августа подразделения Вооруженных силл Украины осуществили попытку захвата части Суджанского района Курской области. В докладе президенту России Владимиру Путину глава генерального штаба россиский Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил, что российские войска остановили продвижение сил противника, отметив, что атака украинских подразделений будет завершена их разгромом и выходом на государственную границу.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
"Жестко ответили". В New York Times оценили ситуацию в Курской области
08:59
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала