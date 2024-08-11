https://1prime.ru/20240811/ukraina-850806371.html

На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области

На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ

На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области

Вооруженные силы Украины терпят огромные потери в Курской области, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В этой... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T14:16+0300

2024-08-11T14:16+0300

2024-08-11T14:17+0300

спецоперация на украине

россия

украина

запад

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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины терпят огромные потери в Курской области, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В этой операции украинцы понесли очень тяжелые потери, что признается в самой Украине", — сообщил он.Утром 6 августа подразделения Вооруженных силл Украины осуществили попытку захвата части Суджанского района Курской области. В докладе президенту России Владимиру Путину глава генерального штаба россиский Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил, что российские войска остановили продвижение сил противника, отметив, что атака украинских подразделений будет завершена их разгромом и выходом на государственную границу.

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украина

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