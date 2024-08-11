https://1prime.ru/20240811/ukraina-850807171.html

Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине

Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине - 11.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине

Литва в начале осени отправит Киеву первые дроны собственного производства., пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны балтийской республики."Первые дроны... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T15:46+0300

2024-08-11T15:46+0300

2024-08-11T15:46+0300

спецоперация на украине

литва

украина

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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Литва в начале осени отправит Киеву первые дроны собственного производства., пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны балтийской республики."Первые дроны литовских производителей будут поставлены на Украину в сентябре", — говорится в публикации.В статье сообщается, что Министерство обороны Украины протестировало боевые дроны пяти литовских производителей.Весной Литва направила Украине броневые машины М577.Россия убеждена, что поставки вооружений Киеву затрудняют процесс урегулирования конфликта, непосредственно вовлекают страны НАТО в боевые действия и представляют собой рискованное предприятие. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законными военными целями.

https://1prime.ru/20240811/istrebiteli-850807005.html

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литва, украина, вооружение