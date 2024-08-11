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Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине - 11.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине
Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине - 11.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине
Литва в начале осени отправит Киеву первые дроны собственного производства., пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны балтийской республики."Первые дроны... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T15:46+0300
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спецоперация на украине
литва
украина
вооружение
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Литва в начале осени отправит Киеву первые дроны собственного производства., пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны балтийской республики."Первые дроны литовских производителей будут поставлены на Украину в сентябре", — говорится в публикации.В статье сообщается, что Министерство обороны Украины протестировало боевые дроны пяти литовских производителей.Весной Литва направила Украине броневые машины М577.Россия убеждена, что поставки вооружений Киеву затрудняют процесс урегулирования конфликта, непосредственно вовлекают страны НАТО в боевые действия и представляют собой рискованное предприятие. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законными военными целями.
https://1prime.ru/20240811/istrebiteli-850807005.html
литва
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литва, украина, вооружение
Спецоперация на Украине, ЛИТВА, УКРАИНА, вооружение
15:46 11.08.2024
 
Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине

Литва передаст Украине первую партию своих боевых дронов в сентябре

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Литва в начале осени отправит Киеву первые дроны собственного производства., пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны балтийской республики.

"Первые дроны литовских производителей будут поставлены на Украину в сентябре", — говорится в публикации.
Истребители F-16 во время авиапарада - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине
15:28
В статье сообщается, что Министерство обороны Украины протестировало боевые дроны пяти литовских производителей.
Весной Литва направила Украине броневые машины М577.
Россия убеждена, что поставки вооружений Киеву затрудняют процесс урегулирования конфликта, непосредственно вовлекают страны НАТО в боевые действия и представляют собой рискованное предприятие. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законными военными целями.
 
Спецоперация на УкраинеЛИТВАУКРАИНАвооружение
 
 
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