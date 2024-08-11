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Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине
Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине - 11.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине
Литва в начале осени отправит Киеву первые дроны собственного производства., пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны балтийской республики."Первые дроны... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T15:46+0300
2024-08-11T15:46+0300
2024-08-11T15:46+0300
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Литва в начале осени отправит Киеву первые дроны собственного производства., пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны балтийской республики."Первые дроны литовских производителей будут поставлены на Украину в сентябре", — говорится в публикации.В статье сообщается, что Министерство обороны Украины протестировало боевые дроны пяти литовских производителей.Весной Литва направила Украине броневые машины М577.Россия убеждена, что поставки вооружений Киеву затрудняют процесс урегулирования конфликта, непосредственно вовлекают страны НАТО в боевые действия и представляют собой рискованное предприятие. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законными военными целями.
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литва, украина, вооружение
Спецоперация на Украине, ЛИТВА, УКРАИНА, вооружение
Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине
Литва передаст Украине первую партию своих боевых дронов в сентябре
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ.
Литва в начале осени отправит Киеву первые дроны собственного производства., пишет Sputnik Литва
со ссылкой на Минобороны балтийской республики.
"Первые дроны литовских производителей будут поставлены на Украину в сентябре", — говорится в публикации.
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В статье сообщается, что Министерство обороны Украины протестировало боевые дроны пяти литовских производителей.
Весной Литва направила Украине броневые машины М577.
Россия убеждена, что поставки вооружений Киеву затрудняют процесс урегулирования конфликта, непосредственно вовлекают страны НАТО в боевые действия и представляют собой рискованное предприятие. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законными военными целями.