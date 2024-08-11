https://1prime.ru/20240811/ukraina-850808862.html

"Больше личного состава": в Киеве рассказали о положении в Курской области

"Больше личного состава": в Киеве рассказали о положении в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ

"Больше личного состава": в Киеве рассказали о положении в Курской области

Украинские войска не смогут долгое время удерживать позиции в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью каналу "Politeka". | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T18:42+0300

2024-08-11T18:42+0300

2024-08-11T18:42+0300

спецоперация на украине

украина

всу

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Украинские войска не смогут долгое время удерживать позиции в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью каналу "Politeka"."Они все равно через определенное время, наши войска, будут выдавлены", — отметил он.Офицер провел параллель между положением ВСУ в курском приграничье и ситуацией в селе Крынки Херсонской области. Там украинские войска также пытались захватить населённый пункт, но безуспешно, понеся при этом значительные потери.Ранее Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, высказал мнение о том, что Владимир Зеленский стал причиной гибели тысяч людей в Крынках. Он сделал это в стремлении продемонстрировать "перемогу" Западу, получить славу и создать плацдарм на левом берегу. Однако в результате он отправил своих подчинённых на верную смерть и в итоге столкнулся с бесславием и проклятиями тех, кто потерял там своих близких.

https://1prime.ru/20240811/kurskaya-oblast-850807687.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, сво