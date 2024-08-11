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"Больше личного состава": в Киеве рассказали о положении в Курской области
"Больше личного состава": в Киеве рассказали о положении в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ
"Больше личного состава": в Киеве рассказали о положении в Курской области
Украинские войска не смогут долгое время удерживать позиции в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью каналу "Politeka". | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T18:42+0300
2024-08-11T18:42+0300
2024-08-11T18:42+0300
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Украинские войска не смогут долгое время удерживать позиции в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью каналу "Politeka"."Они все равно через определенное время, наши войска, будут выдавлены", — отметил он.Офицер провел параллель между положением ВСУ в курском приграничье и ситуацией в селе Крынки Херсонской области. Там украинские войска также пытались захватить населённый пункт, но безуспешно, понеся при этом значительные потери.Ранее Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, высказал мнение о том, что Владимир Зеленский стал причиной гибели тысяч людей в Крынках. Он сделал это в стремлении продемонстрировать "перемогу" Западу, получить славу и создать плацдарм на левом берегу. Однако в результате он отправил своих подчинённых на верную смерть и в итоге столкнулся с бесславием и проклятиями тех, кто потерял там своих близких.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
"Больше личного состава": в Киеве рассказали о положении в Курской области
Стариков: ВСУ будут выдавлены из Курской области с большими потерями
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Украинские войска не смогут долгое время удерживать позиции в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью каналу "Politeka".
"Они все равно через определенное время, наши войска, будут выдавлены", — отметил он.
В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область
Офицер провел параллель между положением ВСУ в курском приграничье и ситуацией в селе Крынки Херсонской области. Там украинские войска также пытались захватить населённый пункт, но безуспешно, понеся при этом значительные потери.
Ранее Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, высказал мнение о том, что Владимир Зеленский стал причиной гибели тысяч людей в Крынках. Он сделал это в стремлении продемонстрировать "перемогу" Западу, получить славу и создать плацдарм на левом берегу. Однако в результате он отправил своих подчинённых на верную смерть и в итоге столкнулся с бесславием и проклятиями тех, кто потерял там своих близких.