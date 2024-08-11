https://1prime.ru/20240811/ukraina-850809230.html

Гражданка Украины задержана за передачу разведданных для ударов по Луганску

Гражданка Украины задержана за передачу разведданных для ударов по Луганску - 11.08.2024, ПРАЙМ

Гражданка Украины задержана за передачу разведданных для ударов по Луганску

Гражданку Украины подозревают в передаче Службе безопасности Украины разведданных для нанесения ракетных ударов по Луганску, сообщили РИА Новости в УФСБ России... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T19:23+0300

2024-08-11T19:23+0300

2024-08-11T19:24+0300

происшествия

россия

луганск

фсб

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ЛУГАНСК, 11 авг – ПРАЙМ. Гражданку Украины подозревают в передаче Службе безопасности Украины разведданных для нанесения ракетных ударов по Луганску, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Луганской Народной Республике. УФСБ России по Луганской Народной Республике пресекла деятельность гражданки Украины, которая собирала и передавала украинской стороне сведения военного характера. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что жительница Марковского района по заданию Службы безопасности Украины передавала противнику разведывательные данные, которые использовались для подготовки и нанесения ракетных ударов по Луганску в 2022–2023 годах.Сообщается, что злоумышленница была задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации "Шпионаж". В настоящее время ведется следствие.

https://1prime.ru/20240730/makron-850524083.html

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россия, луганск, фсб