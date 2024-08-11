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Пострадавших на ЗАЭС в результате возгорания на градирне станции нет

Пострадавших на ЗАЭС в результате возгорания на градирне станции нет - 11.08.2024, ПРАЙМ

Пострадавших на ЗАЭС в результате возгорания на градирне станции нет

В результате возгорания в районе градирни Запорожской атомной электростанции никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T23:01+0300

2024-08-11T23:01+0300

2024-08-11T23:01+0300

происшествия

аэс

возгорание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - ПРАЙМ. В результате возгорания в районе градирни Запорожской атомной электростанции никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Евгений Балицкий, губернатор Запорожской области, ранее сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Энергодар. В результате обстрела на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции произошло возгорание. Также на ЗАЭС сообщили, что в результате обстрела на берегу, рядом с градирнями атомной станции, возник пожар. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые ликвидируют очаги возгорания. Пострадавших при возгорании нет.На Запорожской АЭС сообщили, что станция работает в штатном режиме. Все шесть энергоблоков, как и прежде, остановлены и находятся в режиме холодного останова. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на территории станции, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения находится в пределах нормы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности. На станции работают шесть энергоблоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года атомная станция вошла в состав Российской Федерации.

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аэс, возгорание