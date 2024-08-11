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Пострадавших на ЗАЭС в результате возгорания на градирне станции нет - 11.08.2024, ПРАЙМ
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Пострадавших на ЗАЭС в результате возгорания на градирне станции нет
Пострадавших на ЗАЭС в результате возгорания на градирне станции нет - 11.08.2024, ПРАЙМ
Пострадавших на ЗАЭС в результате возгорания на градирне станции нет
В результате возгорания в районе градирни Запорожской атомной электростанции никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T23:01+0300
2024-08-11T23:01+0300
происшествия
аэс
возгорание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - ПРАЙМ. В результате возгорания в районе градирни Запорожской атомной электростанции никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Евгений Балицкий, губернатор Запорожской области, ранее сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Энергодар. В результате обстрела на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции произошло возгорание. Также на ЗАЭС сообщили, что в результате обстрела на берегу, рядом с градирнями атомной станции, возник пожар. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые ликвидируют очаги возгорания. Пострадавших при возгорании нет.На Запорожской АЭС сообщили, что станция работает в штатном режиме. Все шесть энергоблоков, как и прежде, остановлены и находятся в режиме холодного останова. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на территории станции, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения находится в пределах нормы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности. На станции работают шесть энергоблоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года атомная станция вошла в состав Российской Федерации.
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аэс, возгорание
Происшествия, АЭС, возгорание
23:01 11.08.2024
 
Пострадавших на ЗАЭС в результате возгорания на градирне станции нет

Яшина: пострадавших на ЗАЭС в результате возгорания на градирне станции нет

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПодразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС
Подразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - ПРАЙМ. В результате возгорания в районе градирни Запорожской атомной электростанции никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Евгений Балицкий, губернатор Запорожской области, ранее сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Энергодар. В результате обстрела на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции произошло возгорание.
Также на ЗАЭС сообщили, что в результате обстрела на берегу, рядом с градирнями атомной станции, возник пожар. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые ликвидируют очаги возгорания. Пострадавших при возгорании нет.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
В Энергодаре при украинском обстреле произошло возгорание на ЗАЭС
22:15
На Запорожской АЭС сообщили, что станция работает в штатном режиме. Все шесть энергоблоков, как и прежде, остановлены и находятся в режиме холодного останова. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на территории станции, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения находится в пределах нормы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности. На станции работают шесть энергоблоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года атомная станция вошла в состав Российской Федерации.
 
ПроисшествияАЭСвозгорание
 
 
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