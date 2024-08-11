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Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова - 11.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова
Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова - 11.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова
Террористическая сущность украинского лидера Владимира Зеленского обнажилась, хотя раньше на Западе многие верили в его благие намерения. Такое мнение высказала | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T10:13+0300
2024-08-11T10:13+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Террористическая сущность украинского лидера Владимира Зеленского обнажилась, хотя раньше на Западе многие верили в его благие намерения. Такое мнение высказала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.Политик заявила, что Зеленскому удалось превратить остатки госаппарата в "террористический движок". По ее словам, удары ВСУ по жилым домам и мирным гражданам представляет собой ничто иное, как несмываемое уродство терроризма."Идеология киевскорежимного неонацизма породила международное террористическое гнездовье на Банковой, куда сползлось ядовитое отребье и стекается питающее его матобеспечение", — заключила дипломат.Ранее 6 августа Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
10:13 11.08.2024
 
Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова

Захарова: Зеленский превратил украинский госаппарат в террористический движок

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Террористическая сущность украинского лидера Владимира Зеленского обнажилась, хотя раньше на Западе многие верили в его благие намерения. Такое мнение высказала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Политик заявила, что Зеленскому удалось превратить остатки госаппарата в "террористический движок". По ее словам, удары ВСУ по жилым домам и мирным гражданам представляет собой ничто иное, как несмываемое уродство терроризма.
"Идеология киевскорежимного неонацизма породила международное террористическое гнездовье на Банковой, куда сползлось ядовитое отребье и стекается питающее его матобеспечение", — заключила дипломат.
Ранее 6 августа Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.
Флаги России и ООН (Организация Объединенных Наций). - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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