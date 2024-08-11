https://1prime.ru/20240811/zakharova-850804320.html

Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова

Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова - 11.08.2024, ПРАЙМ

Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова

Террористическая сущность украинского лидера Владимира Зеленского обнажилась, хотя раньше на Западе многие верили в его благие намерения. Такое мнение высказала | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T10:13+0300

2024-08-11T10:13+0300

2024-08-11T10:13+0300

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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Террористическая сущность украинского лидера Владимира Зеленского обнажилась, хотя раньше на Западе многие верили в его благие намерения. Такое мнение высказала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.Политик заявила, что Зеленскому удалось превратить остатки госаппарата в "террористический движок". По ее словам, удары ВСУ по жилым домам и мирным гражданам представляет собой ничто иное, как несмываемое уродство терроризма."Идеология киевскорежимного неонацизма породила международное террористическое гнездовье на Банковой, куда сползлось ядовитое отребье и стекается питающее его матобеспечение", — заключила дипломат.Ранее 6 августа Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.

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