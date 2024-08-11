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В Раде раскрыли, зачем Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с РФ - 11.08.2024, ПРАЙМ
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В Раде раскрыли, зачем Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с РФ
В Раде раскрыли, зачем Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с РФ - 11.08.2024, ПРАЙМ
В Раде раскрыли, зачем Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский, чтобы выжить, пытается вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщил депутат Верховной... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T11:49+0300
2024-08-11T11:50+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский, чтобы выжить, пытается вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский после нападения ВСУ на Курскую область, которое в России считают террористическим актом."Судя по всему, в ОП (офисе Зеленского – ред.) и сами не знают, для чего эта авантюра (атака Украины на Курскую область – ред.), и к чему она приведет – поэтому и молчат там", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. По его словам, в ходе конфликта с 2022 года "выбивались бюджеты, оказывалась военная и политическая помощь".Кроме того, Дубинский отметил, что теперь, после атак Киева на Курск, западная помощь Украине стала средством "захвата российской территории". Он добавил, что Вашингтон до поры до времени медлит с реакцией на это.
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россия, украина, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
11:49 11.08.2024 (обновлено: 11:50 11.08.2024)
 
В Раде раскрыли, зачем Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с РФ

Дубинский: Зеленский с целью выживания пытается втянуть НАТО в конфликт с РФ

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский, чтобы выжить, пытается вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский после нападения ВСУ на Курскую область, которое в России считают террористическим актом.
"Судя по всему, в ОП (офисе Зеленского – ред.) и сами не знают, для чего эта авантюра (атака Украины на Курскую область – ред.), и к чему она приведет – поэтому и молчат там", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. По его словам, в ходе конфликта с 2022 года "выбивались бюджеты, оказывалась военная и политическая помощь".
Кроме того, Дубинский отметил, что теперь, после атак Киева на Курск, западная помощь Украине стала средством "захвата российской территории". Он добавил, что Вашингтон до поры до времени медлит с реакцией на это.
Флаги России и ООН (Организация Объединенных Наций). - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
Москалькова обратилась в ООН после атаки Украины на Курскую область
09:08
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНАТО
 
 
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