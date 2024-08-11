https://1prime.ru/20240811/zelenskiy-850805281.html

В Раде раскрыли, зачем Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с РФ

В Раде раскрыли, зачем Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с РФ - 11.08.2024, ПРАЙМ

В Раде раскрыли, зачем Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский, чтобы выжить, пытается вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщил депутат Верховной... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T11:49+0300

2024-08-11T11:49+0300

2024-08-11T11:50+0300

спецоперация на украине

россия

украина

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg

МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский, чтобы выжить, пытается вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский после нападения ВСУ на Курскую область, которое в России считают террористическим актом."Судя по всему, в ОП (офисе Зеленского – ред.) и сами не знают, для чего эта авантюра (атака Украины на Курскую область – ред.), и к чему она приведет – поэтому и молчат там", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. По его словам, в ходе конфликта с 2022 года "выбивались бюджеты, оказывалась военная и политическая помощь".Кроме того, Дубинский отметил, что теперь, после атак Киева на Курск, западная помощь Украине стала средством "захвата российской территории". Он добавил, что Вашингтон до поры до времени медлит с реакцией на это.

https://1prime.ru/20240811/oon-850803475.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, нато