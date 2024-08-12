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Нефть и рубль: балансирование между рисками и возможностями - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Нефть и рубль: балансирование между рисками и возможностями
Нефть и рубль: балансирование между рисками и возможностями - 12.08.2024, ПРАЙМ
Нефть и рубль: балансирование между рисками и возможностями
9 августа рубль немного ослаб: доллар вырос до 87,09 руб., евро - до 94,40 руб., юань - до 11,88 руб. Центробанк повысил официальные курсы на выходные и... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T09:41+0300
2024-08-12T09:41+0300
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. 9 августа рубль немного ослаб: доллар вырос до 87,09 руб., евро - до 94,40 руб., юань - до 11,88 руб. Центробанк повысил официальные курсы на выходные и понедельник. Ослабление рубля связано с геополитическими факторами, но его поддерживают проблемы с трансграничными расчетами, продажи валюты экспортерами и высокие ставки по рублевым инструментам. Цены на нефть показали умеренный рост: Brent подорожал на 1,01% до $79,72 за баррель. За неделю рост составил 3%. Технический анализ указывает на возможное восстановление до $83,60 в ближайшие дни, с потенциалом роста до $87,70 при благоприятных условиях. Рост нефти поддерживается обострением ситуации на Ближнем Востоке, позитивными экономическими данными из Китая и США, а также снижением запасов нефти в США. Однако снижение импорта нефти в Китае может ограничить рост цен. На текущей неделе ожидается публикация важных экономических данных, включая отчеты ОПЕК и МЭА, а также данные по инфляции в США, что может повлиять на нефтяной рынок и курс рубля. В краткосрочной перспективе рубль, вероятно, останется в диапазоне 85,00–87,60 за доллар, 92,00–96,40 за евро и 11,65–12,10 за юань. Однако трейдерам следует быть готовыми к возможным изменениям в случае ухудшения геополитической ситуации или значительных колебаний на нефтяном рынке.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, нефть, опек, мэа, сша, ближний восток
Мнения аналитиков, Курсы валют, Нефть, ОПЕК, МЭА, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
09:41 12.08.2024
 

Нефть и рубль: балансирование между рисками и возможностями

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. 9 августа рубль немного ослаб: доллар вырос до 87,09 руб., евро - до 94,40 руб., юань - до 11,88 руб. Центробанк повысил официальные курсы на выходные и понедельник. Ослабление рубля связано с геополитическими факторами, но его поддерживают проблемы с трансграничными расчетами, продажи валюты экспортерами и высокие ставки по рублевым инструментам.

Цены на нефть показали умеренный рост: Brent подорожал на 1,01% до $79,72 за баррель. За неделю рост составил 3%. Технический анализ указывает на возможное восстановление до $83,60 в ближайшие дни, с потенциалом роста до $87,70 при благоприятных условиях.

Рост нефти поддерживается обострением ситуации на Ближнем Востоке, позитивными экономическими данными из Китая и США, а также снижением запасов нефти в США. Однако снижение импорта нефти в Китае может ограничить рост цен.

На текущей неделе ожидается публикация важных экономических данных, включая отчеты ОПЕК и МЭА, а также данные по инфляции в США, что может повлиять на нефтяной рынок и курс рубля.

В краткосрочной перспективе рубль, вероятно, останется в диапазоне 85,00–87,60 за доллар, 92,00–96,40 за евро и 11,65–12,10 за юань. Однако трейдерам следует быть готовыми к возможным изменениям в случае ухудшения геополитической ситуации или значительных колебаний на нефтяном рынке.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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