Нефть и рубль: балансирование между рисками и возможностями

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. 9 августа рубль немного ослаб: доллар вырос до 87,09 руб., евро - до 94,40 руб., юань - до 11,88 руб. Центробанк повысил официальные курсы на выходные и понедельник. Ослабление рубля связано с геополитическими факторами, но его поддерживают проблемы с трансграничными расчетами, продажи валюты экспортерами и высокие ставки по рублевым инструментам. Цены на нефть показали умеренный рост: Brent подорожал на 1,01% до $79,72 за баррель. За неделю рост составил 3%. Технический анализ указывает на возможное восстановление до $83,60 в ближайшие дни, с потенциалом роста до $87,70 при благоприятных условиях. Рост нефти поддерживается обострением ситуации на Ближнем Востоке, позитивными экономическими данными из Китая и США, а также снижением запасов нефти в США. Однако снижение импорта нефти в Китае может ограничить рост цен. На текущей неделе ожидается публикация важных экономических данных, включая отчеты ОПЕК и МЭА, а также данные по инфляции в США, что может повлиять на нефтяной рынок и курс рубля. В краткосрочной перспективе рубль, вероятно, останется в диапазоне 85,00–87,60 за доллар, 92,00–96,40 за евро и 11,65–12,10 за юань. Однако трейдерам следует быть готовыми к возможным изменениям в случае ухудшения геополитической ситуации или значительных колебаний на нефтяном рынке.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. 9 августа рубль немного ослаб: доллар вырос до 87,09 руб., евро - до 94,40 руб., юань - до 11,88 руб. Центробанк повысил официальные курсы на выходные и понедельник. Ослабление рубля связано с геополитическими факторами, но его поддерживают проблемы с трансграничными расчетами, продажи валюты экспортерами и высокие ставки по рублевым инструментам.
Цены на нефть показали умеренный рост: Brent подорожал на 1,01% до $79,72 за баррель. За неделю рост составил 3%. Технический анализ указывает на возможное восстановление до $83,60 в ближайшие дни, с потенциалом роста до $87,70 при благоприятных условиях.
Рост нефти поддерживается обострением ситуации на Ближнем Востоке, позитивными экономическими данными из Китая и США, а также снижением запасов нефти в США. Однако снижение импорта нефти в Китае может ограничить рост цен.
На текущей неделе ожидается публикация важных экономических данных, включая отчеты ОПЕК и МЭА, а также данные по инфляции в США, что может повлиять на нефтяной рынок и курс рубля.
В краткосрочной перспективе рубль, вероятно, останется в диапазоне 85,00–87,60 за доллар, 92,00–96,40 за евро и 11,65–12,10 за юань. Однако трейдерам следует быть готовыми к возможным изменениям в случае ухудшения геополитической ситуации или значительных колебаний на нефтяном рынке.
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