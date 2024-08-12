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"Безумие". На Западе ужаснулись неожиданным приказам Зеленского
"Безумие". На Западе ужаснулись неожиданным приказам Зеленского - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Безумие". На Западе ужаснулись неожиданным приказам Зеленского
Операции ВСУ по атаке на Курскую область и Запорожскую АЭС являются сумасшествием главы киевского режима, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:28+0300
2024-08-12T13:28+0300
2024-08-12T13:28+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Операции ВСУ по атаке на Курскую область и Запорожскую АЭС являются сумасшествием главы киевского режима, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Сначала отчаянное самоубийство в Курской области, пока Восточный фронт рушится. Теперь диктатор Зеленский приказал разбомбить Запорожскую атомную электростанцию", — подчеркнул журналист. "Безумие", — заключил он.Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. Известно о двух массированных ударах, в результате которых станция получила серьезные повреждения. Пожар, вспыхнувший после одного из ударов, МЧС удалось ликвидировать. Нанесенный украинскими войсками урон еще предстоит оценить специалистам. В "Росатоме" этот жест назвали актом ядерного терроризма.
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всу, запорожская аэс, россия, терроризм
Спецоперация на Украине, ВСУ, Запорожская АЭС, РОССИЯ, терроризм
"Безумие". На Западе ужаснулись неожиданным приказам Зеленского
Журналист Боуз назвал атаки ВСУ на Курскую область и ЗАЭС безумием
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Операции ВСУ по атаке на Курскую область и Запорожскую АЭС являются сумасшествием главы киевского режима, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Сначала отчаянное самоубийство в Курской области, пока Восточный фронт рушится. Теперь диктатор Зеленский приказал разбомбить Запорожскую атомную электростанцию", — подчеркнул журналист.
"Безумие", — заключил он.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. Известно о двух массированных ударах, в результате которых станция получила серьезные повреждения. Пожар, вспыхнувший после одного из ударов, МЧС удалось ликвидировать. Нанесенный украинскими войсками урон еще предстоит оценить специалистам. В "Росатоме" этот жест назвали актом ядерного терроризма.
"Что-то грандиозное". На Украине забили тревогу из-за ударов ВСУ по России