https://1prime.ru/20240812/ataka-850823437.html

"Безумие". На Западе ужаснулись неожиданным приказам Зеленского

"Безумие". На Западе ужаснулись неожиданным приказам Зеленского - 12.08.2024, ПРАЙМ

"Безумие". На Западе ужаснулись неожиданным приказам Зеленского

Операции ВСУ по атаке на Курскую область и Запорожскую АЭС являются сумасшествием главы киевского режима, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T13:28+0300

2024-08-12T13:28+0300

2024-08-12T13:28+0300

спецоперация на украине

всу

запорожская аэс

россия

терроризм

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Операции ВСУ по атаке на Курскую область и Запорожскую АЭС являются сумасшествием главы киевского режима, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Сначала отчаянное самоубийство в Курской области, пока Восточный фронт рушится. Теперь диктатор Зеленский приказал разбомбить Запорожскую атомную электростанцию", — подчеркнул журналист. "Безумие", — заключил он.Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. Известно о двух массированных ударах, в результате которых станция получила серьезные повреждения. Пожар, вспыхнувший после одного из ударов, МЧС удалось ликвидировать. Нанесенный украинскими войсками урон еще предстоит оценить специалистам. В "Росатоме" этот жест назвали актом ядерного терроризма.

https://1prime.ru/20240812/ukraina-850819316.html

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всу, запорожская аэс, россия, терроризм