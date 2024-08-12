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В Россию привезли новый Volkswagen Passat CC - 12.08.2024, ПРАЙМ
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В Россию привезли новый Volkswagen Passat CC
В Россию привезли новый Volkswagen Passat CC - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новый Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC второго поколения появился на российском авторынке, передает Autonews.ru. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T12:42+0300
2024-08-12T12:42+0300
россия
авто
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Volkswagen Passat CC второго поколения появился на российском авторынке, передает Autonews.ru.Согласно изданию, на европейском рынке настоящий автомобиль известен под названием Arteon, под старым названием он производится в КНР. В России купеобразный седан Volkswagen Passat CC появился в актуальном втором поколении благодаря схеме параллельного импорта.Отмечается, что автомобиль доступен за 5 160 000 рублей. В 2020 году была представлена рестайлинговая версия Arteon с обновленным дизайном интерьера, новым мультимедийным комплексом MIB3 и системой полуавтоматического управления Travel Assist.Двигательная гамма включает 2,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридную модификацию. Опционально доступен полный привод. Также существует "заряженная" модификация Arteon R с мощностью 320 лошадиных сил. Volkswagen Passat CC первого поколения официально продавался в России до 2016 года.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
12:42 12.08.2024
 
В Россию привезли новый Volkswagen Passat CC

Autonews.ru: в РФ начали продавать новый Volkswagen Passat CC за 5,16 млн рублей

© flickr.com / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© flickr.com / Gerry Lauzon
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Volkswagen Passat CC второго поколения появился на российском авторынке, передает Autonews.ru.
Согласно изданию, на европейском рынке настоящий автомобиль известен под названием Arteon, под старым названием он производится в КНР. В России купеобразный седан Volkswagen Passat CC появился в актуальном втором поколении благодаря схеме параллельного импорта.
Отмечается, что автомобиль доступен за 5 160 000 рублей. В 2020 году была представлена рестайлинговая версия Arteon с обновленным дизайном интерьера, новым мультимедийным комплексом MIB3 и системой полуавтоматического управления Travel Assist.
Двигательная гамма включает 2,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридную модификацию. Опционально доступен полный привод. Также существует "заряженная" модификация Arteon R с мощностью 320 лошадиных сил. Volkswagen Passat CC первого поколения официально продавался в России до 2016 года.
Продавцы готовят к продаже автомобиль на авторынке - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
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РОССИЯАвто
 
 
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