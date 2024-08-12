https://1prime.ru/20240812/avto-850821925.html
В Россию привезли новый Volkswagen Passat CC
В Россию привезли новый Volkswagen Passat CC - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новый Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC второго поколения появился на российском авторынке, передает Autonews.ru. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T12:42+0300
2024-08-12T12:42+0300
2024-08-12T12:42+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82543/85/825438593_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_a46c99d7ef4ea1442f71a868eba3bc11.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Volkswagen Passat CC второго поколения появился на российском авторынке, передает Autonews.ru.Согласно изданию, на европейском рынке настоящий автомобиль известен под названием Arteon, под старым названием он производится в КНР. В России купеобразный седан Volkswagen Passat CC появился в актуальном втором поколении благодаря схеме параллельного импорта.Отмечается, что автомобиль доступен за 5 160 000 рублей. В 2020 году была представлена рестайлинговая версия Arteon с обновленным дизайном интерьера, новым мультимедийным комплексом MIB3 и системой полуавтоматического управления Travel Assist.Двигательная гамма включает 2,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридную модификацию. Опционально доступен полный привод. Также существует "заряженная" модификация Arteon R с мощностью 320 лошадиных сил. Volkswagen Passat CC первого поколения официально продавался в России до 2016 года.
https://1prime.ru/20240812/avtorynok-850815880.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82543/85/825438593_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8eae5fb8cf5393201d68500af3653cab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто
В Россию привезли новый Volkswagen Passat CC
Autonews.ru: в РФ начали продавать новый Volkswagen Passat CC за 5,16 млн рублей
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ.
Volkswagen Passat CC второго поколения появился на российском авторынке, передает
Autonews.ru.
Согласно изданию, на европейском рынке настоящий автомобиль известен под названием Arteon, под старым названием он производится в КНР. В России купеобразный седан Volkswagen Passat CC появился в актуальном втором поколении благодаря схеме параллельного импорта.
Отмечается, что автомобиль доступен за 5 160 000 рублей. В 2020 году была представлена рестайлинговая версия Arteon с обновленным дизайном интерьера, новым мультимедийным комплексом MIB3 и системой полуавтоматического управления Travel Assist.
Двигательная гамма включает 2,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридную модификацию. Опционально доступен полный привод. Также существует "заряженная" модификация Arteon R с мощностью 320 лошадиных сил. Volkswagen Passat CC первого поколения официально продавался в России до 2016 года.
Инспектор ГАИ объяснил, почему на вторичном рынке появляются новые авто