https://1prime.ru/20240812/avto-850821925.html

В Россию привезли новый Volkswagen Passat CC

В Россию привезли новый Volkswagen Passat CC - 12.08.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли новый Volkswagen Passat CC

Volkswagen Passat CC второго поколения появился на российском авторынке, передает Autonews.ru. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T12:42+0300

2024-08-12T12:42+0300

2024-08-12T12:42+0300

россия

авто

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Volkswagen Passat CC второго поколения появился на российском авторынке, передает Autonews.ru.Согласно изданию, на европейском рынке настоящий автомобиль известен под названием Arteon, под старым названием он производится в КНР. В России купеобразный седан Volkswagen Passat CC появился в актуальном втором поколении благодаря схеме параллельного импорта.Отмечается, что автомобиль доступен за 5 160 000 рублей. В 2020 году была представлена рестайлинговая версия Arteon с обновленным дизайном интерьера, новым мультимедийным комплексом MIB3 и системой полуавтоматического управления Travel Assist.Двигательная гамма включает 2,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридную модификацию. Опционально доступен полный привод. Также существует "заряженная" модификация Arteon R с мощностью 320 лошадиных сил. Volkswagen Passat CC первого поколения официально продавался в России до 2016 года.

https://1prime.ru/20240812/avtorynok-850815880.html

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россия, авто