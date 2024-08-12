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"Обернется провалом". Азаров предположил исход атаки ВСУ на Курскую область - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240812/azarov-850817101.html
"Обернется провалом". Азаров предположил исход атаки ВСУ на Курскую область
"Обернется провалом". Азаров предположил исход атаки ВСУ на Курскую область - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Обернется провалом". Азаров предположил исход атаки ВСУ на Курскую область
Атака ВСУ в Курской области не будет успешной и закончится провалом. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился экс-премьер Украины Николай Азаров. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T10:32+0300
2024-08-12T10:34+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ в Курской области не будет успешной и закончится провалом. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился экс-премьер Украины Николай Азаров."Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат", — написал он в своем аккаунте.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.Глава государства Владимир Путин назвал действия украинского режима провокацией и обвинил украинских военных в ведении беспорядочного огня, включая обстрел гражданских объектов.В Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции, а также введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения в Курской области.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
10:32 12.08.2024 (обновлено: 10:34 12.08.2024)
 
"Обернется провалом". Азаров предположил исход атаки ВСУ на Курскую область

Экс-премьер Украины Азаров: атака ВСУ в Курской области не имеет перспектив

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ в Курской области не будет успешной и закончится провалом. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат", — написал он в своем аккаунте.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
Глава государства Владимир Путин назвал действия украинского режима провокацией и обвинил украинских военных в ведении беспорядочного огня, включая обстрел гражданских объектов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции, а также введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения в Курской области.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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