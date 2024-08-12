https://1prime.ru/20240812/azarov-850817101.html
"Обернется провалом". Азаров предположил исход атаки ВСУ на Курскую область
"Обернется провалом". Азаров предположил исход атаки ВСУ на Курскую область - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Обернется провалом". Азаров предположил исход атаки ВСУ на Курскую область
Атака ВСУ в Курской области не будет успешной и закончится провалом. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился экс-премьер Украины Николай Азаров. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T10:32+0300
2024-08-12T10:32+0300
2024-08-12T10:34+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ в Курской области не будет успешной и закончится провалом. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился экс-премьер Украины Николай Азаров."Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат", — написал он в своем аккаунте.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.Глава государства Владимир Путин назвал действия украинского режима провокацией и обвинил украинских военных в ведении беспорядочного огня, включая обстрел гражданских объектов.В Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции, а также введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения в Курской области.
https://1prime.ru/20240812/krym-850814499.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
"Обернется провалом". Азаров предположил исход атаки ВСУ на Курскую область
Экс-премьер Украины Азаров: атака ВСУ в Курской области не имеет перспектив
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ.
Атака ВСУ в Курской области не будет успешной и закончится провалом. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился
экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат", — написал он в своем аккаунте.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
Глава государства Владимир Путин назвал действия украинского режима провокацией и обвинил украинских военных в ведении беспорядочного огня, включая обстрел гражданских объектов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции, а также введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения в Курской области.
В Крыму сделали жесткое заявление из-за атаки ВСУ на ЗАЭС