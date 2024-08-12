https://1prime.ru/20240812/azarov-850817101.html

"Обернется провалом". Азаров предположил исход атаки ВСУ на Курскую область

"Обернется провалом". Азаров предположил исход атаки ВСУ на Курскую область - 12.08.2024, ПРАЙМ

"Обернется провалом". Азаров предположил исход атаки ВСУ на Курскую область

Атака ВСУ в Курской области не будет успешной и закончится провалом. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился экс-премьер Украины Николай Азаров. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T10:32+0300

2024-08-12T10:32+0300

2024-08-12T10:34+0300

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ в Курской области не будет успешной и закончится провалом. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился экс-премьер Украины Николай Азаров."Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат", — написал он в своем аккаунте.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.Глава государства Владимир Путин назвал действия украинского режима провокацией и обвинил украинских военных в ведении беспорядочного огня, включая обстрел гражданских объектов.В Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции, а также введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения в Курской области.

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