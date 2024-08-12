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"Ростех" заявил о рекордном объеме заказов на российское оружие - 12.08.2024, ПРАЙМ
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"Ростех" заявил о рекордном объеме заказов на российское оружие
"Ростех" заявил о рекордном объеме заказов на российское оружие - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Ростех" заявил о рекордном объеме заказов на российское оружие
Экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости первый... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T08:12+0300
2024-08-12T08:12+0300
вооружения
ростех
оружие
россия
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Ростех" Владимир Артяков. "С начала СВО, несмотря на санкции, мы наблюдаем рекордный рост интереса к российскому оружию в мире. Экспортный портфель заказов превысил 60 миллиардов долларов – такого еще не было", - сообщил он. По словам Артякова, на некоторые образцы уже сформирован хороший отложенный спрос, который будет реализован после обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ. Полный текст интервью по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024" читайте на ria.ru в 11.00 мск.
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ростех, оружие, россия
Вооружения, Ростех, оружие, РОССИЯ
08:12 12.08.2024
 
"Ростех" заявил о рекордном объеме заказов на российское оружие

Экспортный портфель заказов на российскую военную технику превысил $60 млрд

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Ростех" Владимир Артяков.
"С начала СВО, несмотря на санкции, мы наблюдаем рекордный рост интереса к российскому оружию в мире. Экспортный портфель заказов превысил 60 миллиардов долларов – такого еще не было", - сообщил он.
По словам Артякова, на некоторые образцы уже сформирован хороший отложенный спрос, который будет реализован после обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ.
Полный текст интервью по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024" читайте на ria.ru в 11.00 мск.
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