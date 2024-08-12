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Госдеп отказался комментировать действия ВСУ в Курской области
Госдеп отказался комментировать действия ВСУ в Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ
Госдеп отказался комментировать действия ВСУ в Курской области
США отказываются комментировать действия ВСУ в Курской области, ограничиваясь заявлениями о поддержке Украины, следует из выступления заместителя официального... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T23:32+0300
2024-08-12T23:32+0300
2024-08-12T23:32+0300
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ВАШИНГТОН, 12 авг - ПРАЙМ. США отказываются комментировать действия ВСУ в Курской области, ограничиваясь заявлениями о поддержке Украины, следует из выступления заместителя официального представителя госдепартамента Веданта Пателя. Он отметил, что США позволят Украине самой рассказать о своих военных операциях, Вашингтон продолжит помогать Киеву в его праве на самооборону.В 5.30 утра 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По сообщению Министерства обороны РФ от 12 августа, с начала боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 1600 военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
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россия, украина, сша, госдеп
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Госдеп
Госдеп отказался комментировать действия ВСУ в Курской области
Госдеп отказался комментировать действия ВСУ под Курском, но поддержал Киев
ВАШИНГТОН, 12 авг - ПРАЙМ. США отказываются комментировать действия ВСУ в Курской области, ограничиваясь заявлениями о поддержке Украины, следует из выступления заместителя официального представителя госдепартамента Веданта Пателя.
Он отметил, что США позволят Украине самой рассказать о своих военных операциях, Вашингтон продолжит помогать Киеву в его праве на самооборону.
Гагин рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области
В 5.30 утра 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По сообщению Министерства обороны РФ от 12 августа, с начала боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 1600 военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.