https://1prime.ru/20240812/istrebitel-850816000.html

Новейшее оружие: в США оценили уникальность истребителя Су-30СМ2

Новейшее оружие: в США оценили уникальность истребителя Су-30СМ2 - 12.08.2024, ПРАЙМ

Новейшее оружие: в США оценили уникальность истребителя Су-30СМ2

На вооружении армии России появились новые истребители Су-30СМ2 с двигателем АЛ-41Ф1С, которые существенно повысили характеристики самолетов, передает... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T10:00+0300

2024-08-12T10:00+0300

2024-08-12T10:00+0300

вооружения

россия

оружие

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. На вооружении армии России появились новые истребители Су-30СМ2 с двигателем АЛ-41Ф1С, которые существенно повысили характеристики самолетов, передает американское издание Military Watch Magazine.Согласно публикации, Объединенная авиастроительная корпорация поставила новую партию истребителей Су-30СМ2. Эти самолеты оснащены высокоточным оружием и способны поражать цели на больших расстояниях. На данный момент Су-30СМ составляют основу истребительного парка Вооруженных сил России, вместе с Су-35 и Су-34."Вариант Су-30СМ2 пошел еще дальше за счет внедрения двигателей АЛ-41Ф1С от истребителя Су-35, которые значительно улучшают летные характеристики самолета и увеличивают дальность полета", - говорится в материале.В издании отметили, что заказы на Су-30СМ начали поступать в конце 2000-х годов, чтобы заменить старые истребители Су-27 и МиГ-29. Впоследствии планировалось, что они будут заменены истребителями Су-57, но из-за задержек в реализации программы, Су-30СМ и Су-35 используются в настоящее время.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, оружие