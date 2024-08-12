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Бригада "Россетей" попала под обстрел с химоружием под Курском - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Бригада "Россетей" попала под обстрел с химоружием под Курском
Бригада "Россетей" попала под обстрел с химоружием под Курском - 12.08.2024, ПРАЙМ
Бригада "Россетей" попала под обстрел с химоружием под Курском
В Беловском районе Курской области бригада "Россетей" подверглась обстрелу снарядами с химическим оружием, доложил врио губернатора Алексей Смирнов президенту... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:45+0300
2024-08-12T15:45+0300
спецоперация на украине
украина
всу
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отравление
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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. В Беловском районе Курской области бригада "Россетей" подверглась обстрелу снарядами с химическим оружием, доложил врио губернатора Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину. Как сообщил врио губернатора, в субботу бригада "Россетей" подверглась обстрелу снарядами с химическим оружием, сотрудники укрылись в РОВД, все живы, однако отравление зафиксировано у сотрудников полиции и у главы сельского совета.В понедельник президент провел видеоконференцию с главами приграничных с Украиной регионов России.Всего после атаки ВСУ погибших в Курской области среди гражданского населения, как рассказал врио губернатора, числится 12 человек, ранено 121, включая десятерых детей.
https://1prime.ru/20240812/kursk-850828118.html
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украина, всу, россия, отравление
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ, отравление
15:45 12.08.2024
 
Бригада "Россетей" попала под обстрел с химоружием под Курском

Смирнов: бригада "Россетей" попала под обстрел с химоружием под Курском

© Фото : Telegram-канал губернатора Курской области Романа СтаровойтаПоследствия атаки украинского БПЛА в Курской области
Последствия атаки украинского БПЛА в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© Фото : Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта
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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. В Беловском районе Курской области бригада "Россетей" подверглась обстрелу снарядами с химическим оружием, доложил врио губернатора Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину.
Как сообщил врио губернатора, в субботу бригада "Россетей" подверглась обстрелу снарядами с химическим оружием, сотрудники укрылись в РОВД, все живы, однако отравление зафиксировано у сотрудников полиции и у главы сельского совета.
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
Курский губернатор назвал число населенных пунктов под контролем ВСУ
15:26
В понедельник президент провел видеоконференцию с главами приграничных с Украиной регионов России.
Всего после атаки ВСУ погибших в Курской области среди гражданского населения, как рассказал врио губернатора, числится 12 человек, ранено 121, включая десятерых детей.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУРОССИЯотравление
 
 
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