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Бригада "Россетей" попала под обстрел с химоружием под Курском

Бригада "Россетей" попала под обстрел с химоружием под Курском - 12.08.2024, ПРАЙМ

Бригада "Россетей" попала под обстрел с химоружием под Курском

В Беловском районе Курской области бригада "Россетей" подверглась обстрелу снарядами с химическим оружием, доложил врио губернатора Алексей Смирнов президенту... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T15:45+0300

2024-08-12T15:45+0300

2024-08-12T15:45+0300

спецоперация на украине

украина

всу

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отравление

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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. В Беловском районе Курской области бригада "Россетей" подверглась обстрелу снарядами с химическим оружием, доложил врио губернатора Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину. Как сообщил врио губернатора, в субботу бригада "Россетей" подверглась обстрелу снарядами с химическим оружием, сотрудники укрылись в РОВД, все живы, однако отравление зафиксировано у сотрудников полиции и у главы сельского совета.В понедельник президент провел видеоконференцию с главами приграничных с Украиной регионов России.Всего после атаки ВСУ погибших в Курской области среди гражданского населения, как рассказал врио губернатора, числится 12 человек, ранено 121, включая десятерых детей.

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украина, всу, россия, отравление