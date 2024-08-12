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Россиянам рассказали о минусах рефинансирования кредитов
Россиянам рассказали о минусах рефинансирования кредитов - 12.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о минусах рефинансирования кредитов
Рефинансирование кредитов может быть выгодным только в первые два года, поскольку заемщик выплачивает большую часть процентов в этот период. Об этом рассказала... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T09:24+0300
2024-08-12T09:24+0300
2024-08-12T09:24+0300
экономика
россия
кредит
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Рефинансирование кредитов может быть выгодным только в первые два года, поскольку заемщик выплачивает большую часть процентов в этот период. Об этом рассказала в беседе с "Газетой.ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.По словам эксперта, рефинансирование в более поздние сроки теряет целесообразность, так как большая часть кредита выплачивается в первые два года. Кроме того, разница в процентной ставке между текущим и новым договором должна быть не менее двух процентов, чтобы рефинансирование было выгодным.Валишвили отметила, что ставки по кредитам продолжают расти, поэтому условия для рефинансирования в будущем будут менее выгодными.В издании отметили, что рефинансирование не освобождает заемщика от обязательств по кредиту, так как банк может списать долг только в случае банкротства и отсутствия имущества у должника для его погашения.
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россия, кредит, рефинансирование
Экономика, РОССИЯ, кредит, рефинансирование
Россиянам рассказали о минусах рефинансирования кредитов
Экономист Валишвили назвала три минуса рефинансирования кредитов для россиян
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ.
Рефинансирование кредитов может быть выгодным только в первые два года, поскольку заемщик выплачивает большую часть процентов в этот период. Об этом рассказала
в беседе с "Газетой.ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
По словам эксперта, рефинансирование в более поздние сроки теряет целесообразность, так как большая часть кредита выплачивается в первые два года. Кроме того, разница в процентной ставке между текущим и новым договором должна быть не менее двух процентов, чтобы рефинансирование было выгодным.
Валишвили отметила, что ставки по кредитам продолжают расти, поэтому условия для рефинансирования в будущем будут менее выгодными.
В издании отметили, что рефинансирование не освобождает заемщика от обязательств по кредиту, так как банк может списать долг только в случае банкротства и отсутствия имущества у должника для его погашения.
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