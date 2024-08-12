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Россиянам рассказали о минусах рефинансирования кредитов

Россиянам рассказали о минусах рефинансирования кредитов - 12.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о минусах рефинансирования кредитов

Рефинансирование кредитов может быть выгодным только в первые два года, поскольку заемщик выплачивает большую часть процентов в этот период. Об этом рассказала... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T09:24+0300

2024-08-12T09:24+0300

2024-08-12T09:24+0300

экономика

россия

кредит

рефинансирование

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Рефинансирование кредитов может быть выгодным только в первые два года, поскольку заемщик выплачивает большую часть процентов в этот период. Об этом рассказала в беседе с "Газетой.ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.По словам эксперта, рефинансирование в более поздние сроки теряет целесообразность, так как большая часть кредита выплачивается в первые два года. Кроме того, разница в процентной ставке между текущим и новым договором должна быть не менее двух процентов, чтобы рефинансирование было выгодным.Валишвили отметила, что ставки по кредитам продолжают расти, поэтому условия для рефинансирования в будущем будут менее выгодными.В издании отметили, что рефинансирование не освобождает заемщика от обязательств по кредиту, так как банк может списать долг только в случае банкротства и отсутствия имущества у должника для его погашения.

https://1prime.ru/20240809/banki-850783707.html

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россия, кредит, рефинансирование