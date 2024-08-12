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ЦБ уточнил требования к валютным кредитам с возможностью рефинансирования - 12.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ уточнил требования к валютным кредитам с возможностью рефинансирования
ЦБ уточнил требования к валютным кредитам с возможностью рефинансирования - 12.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ уточнил требования к валютным кредитам с возможностью рефинансирования
Банк России уточнил требования, которым должны соответствовать принимаемые на обеспечение по кредитам ЦБ права требования по кредитным валютным договорам с... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:33+0300
2024-08-12T15:33+0300
банк россии
россия
рефинансирование
кредит
банк россии
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России уточнил требования, которым должны соответствовать принимаемые на обеспечение по кредитам ЦБ права требования по кредитным валютным договорам с возможностью рефинансирования, сообщила пресс-служба Банка России. "С 16 сентября 2024 года такие договоры должны содержать либо условие об исполнении обязательств по договору в рублях по официальному курсу, либо условие о наличии у кредитора или Банка России (при переходе к нему права требования по договору) права потребовать исполнения обязательств по договору в рублях по официальному курсу", — говорится в сообщении регулятора. ЦБ указывает, что условия проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам, в новой редакции будут применяться с 16 сентября 2024 года. Права требования по валютным кредитным договорам, которые были включены в пулы обеспечения до указанной даты, будут сохранены в пулах при условии, что в договорах зафиксировано право кредитора потребовать исполнения обязательств в рублях, в том числе в случае, если их исполнение осуществляется по курсу, отличному от официального курса. В то же время увеличение стоимости таких нерыночных активов не будет допускаться.
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россия, рефинансирование, кредит, банк россии
Банк России, РОССИЯ, рефинансирование, кредит, Банк России
15:33 12.08.2024
 
ЦБ уточнил требования к валютным кредитам с возможностью рефинансирования

ЦБ уточнил требования к валютным кредитам с возможностью рефинансирования

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России уточнил требования, которым должны соответствовать принимаемые на обеспечение по кредитам ЦБ права требования по кредитным валютным договорам с возможностью рефинансирования, сообщила пресс-служба Банка России.
"С 16 сентября 2024 года такие договоры должны содержать либо условие об исполнении обязательств по договору в рублях по официальному курсу, либо условие о наличии у кредитора или Банка России (при переходе к нему права требования по договору) права потребовать исполнения обязательств по договору в рублях по официальному курсу", — говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ указывает, что условия проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам, в новой редакции будут применяться с 16 сентября 2024 года.
Права требования по валютным кредитным договорам, которые были включены в пулы обеспечения до указанной даты, будут сохранены в пулах при условии, что в договорах зафиксировано право кредитора потребовать исполнения обязательств в рублях, в том числе в случае, если их исполнение осуществляется по курсу, отличному от официального курса. В то же время увеличение стоимости таких нерыночных активов не будет допускаться.
 
Банк РоссииРОССИЯрефинансированиекредитБанк России
 
 
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