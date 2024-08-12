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ЦБ уточнил требования к валютным кредитам с возможностью рефинансирования

ЦБ уточнил требования к валютным кредитам с возможностью рефинансирования - 12.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ уточнил требования к валютным кредитам с возможностью рефинансирования

Банк России уточнил требования, которым должны соответствовать принимаемые на обеспечение по кредитам ЦБ права требования по кредитным валютным договорам с... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T15:33+0300

2024-08-12T15:33+0300

2024-08-12T15:33+0300

банк россии

россия

рефинансирование

кредит

банк россии

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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России уточнил требования, которым должны соответствовать принимаемые на обеспечение по кредитам ЦБ права требования по кредитным валютным договорам с возможностью рефинансирования, сообщила пресс-служба Банка России. "С 16 сентября 2024 года такие договоры должны содержать либо условие об исполнении обязательств по договору в рублях по официальному курсу, либо условие о наличии у кредитора или Банка России (при переходе к нему права требования по договору) права потребовать исполнения обязательств по договору в рублях по официальному курсу", — говорится в сообщении регулятора. ЦБ указывает, что условия проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам, в новой редакции будут применяться с 16 сентября 2024 года. Права требования по валютным кредитным договорам, которые были включены в пулы обеспечения до указанной даты, будут сохранены в пулах при условии, что в договорах зафиксировано право кредитора потребовать исполнения обязательств в рублях, в том числе в случае, если их исполнение осуществляется по курсу, отличному от официального курса. В то же время увеличение стоимости таких нерыночных активов не будет допускаться.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рефинансирование, кредит, банк россии