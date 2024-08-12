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Глава Минпромторга рассказал о небывало мощном "кадровом кулаке" в ОПК - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Глава Минпромторга рассказал о небывало мощном "кадровом кулаке" в ОПК
Глава Минпромторга рассказал о небывало мощном "кадровом кулаке" в ОПК - 12.08.2024, ПРАЙМ
Глава Минпромторга рассказал о небывало мощном "кадровом кулаке" в ОПК
В оборонно-промышленном комплексе России трудятся 3,8 миллиона человек, это рекордный показатель в новейшей истории страны, сообщил глава Минпромторга Антон... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:38+0300
2024-08-12T13:40+0300
вооружения
минпромторг
антон алиханов
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В оборонно-промышленном комплексе России трудятся 3,8 миллиона человек, это рекордный показатель в новейшей истории страны, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.С начала специальной военной операции оборонные заводы дополнительно приняли на работу 700 тысяч человек. "Никогда в новейшей российской истории такого кадрового кулака у нас не было", - отметил Алиханов, выступая на пленарном заседании форума "Армия-2024".В производстве продукции военного и двойного назначения заняты около 900 гражданских предприятий. Однако на самом деле поставщиков для кооперации намного больше, отметил глава Минпромторга. Металлургическая отрасль России в прошлом году также вышла на близкие к рекордным объемы производства, в том числе за счет наращивания в разы отгрузок для ОПК, отмечал ранее Алиханов.
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минпромторг, антон алиханов, сво
Вооружения, Минпромторг, Антон Алиханов, СВО
13:38 12.08.2024 (обновлено: 13:40 12.08.2024)
 
Глава Минпромторга рассказал о небывало мощном "кадровом кулаке" в ОПК

Алиханов: в новейшей истории РФ не было такого мощного "кадрового кулака" в ОПК

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В оборонно-промышленном комплексе России трудятся 3,8 миллиона человек, это рекордный показатель в новейшей истории страны, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
С начала специальной военной операции оборонные заводы дополнительно приняли на работу 700 тысяч человек. "Никогда в новейшей российской истории такого кадрового кулака у нас не было", - отметил Алиханов, выступая на пленарном заседании форума "Армия-2024".
В производстве продукции военного и двойного назначения заняты около 900 гражданских предприятий. Однако на самом деле поставщиков для кооперации намного больше, отметил глава Минпромторга.
Металлургическая отрасль России в прошлом году также вышла на близкие к рекордным объемы производства, в том числе за счет наращивания в разы отгрузок для ОПК, отмечал ранее Алиханов.
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ВооруженияМинпромторгАнтон АлихановСВО
 
 
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