https://1prime.ru/20240812/kulak-850823844.html

Глава Минпромторга рассказал о небывало мощном "кадровом кулаке" в ОПК

Глава Минпромторга рассказал о небывало мощном "кадровом кулаке" в ОПК - 12.08.2024, ПРАЙМ

Глава Минпромторга рассказал о небывало мощном "кадровом кулаке" в ОПК

В оборонно-промышленном комплексе России трудятся 3,8 миллиона человек, это рекордный показатель в новейшей истории страны, сообщил глава Минпромторга Антон... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T13:38+0300

2024-08-12T13:38+0300

2024-08-12T13:40+0300

вооружения

минпромторг

антон алиханов

сво

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В оборонно-промышленном комплексе России трудятся 3,8 миллиона человек, это рекордный показатель в новейшей истории страны, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.С начала специальной военной операции оборонные заводы дополнительно приняли на работу 700 тысяч человек. "Никогда в новейшей российской истории такого кадрового кулака у нас не было", - отметил Алиханов, выступая на пленарном заседании форума "Армия-2024".В производстве продукции военного и двойного назначения заняты около 900 гражданских предприятий. Однако на самом деле поставщиков для кооперации намного больше, отметил глава Минпромторга. Металлургическая отрасль России в прошлом году также вышла на близкие к рекордным объемы производства, в том числе за счет наращивания в разы отгрузок для ОПК, отмечал ранее Алиханов.

https://1prime.ru/20240812/minoborony-850820040.html

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минпромторг, антон алиханов, сво