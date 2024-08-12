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"Высокий риск". В ФРГ забили тревогу из-за событий в Курской области
"Высокий риск". В ФРГ забили тревогу из-за событий в Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Высокий риск". В ФРГ забили тревогу из-за событий в Курской области
Киеву стоило использовать задействованные в атаке на Курскую область ресурсы разумнее, сообщает издание RND со ссылкой на слова немецкого политолога Мюнхенского | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T12:07+0300
2024-08-12T12:07+0300
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Киеву стоило использовать задействованные в атаке на Курскую область ресурсы разумнее, сообщает издание RND со ссылкой на слова немецкого политолога Мюнхенского университета бундесвера Карла Масалы."Это стратегия с высоким риском", - объяснил эксперт. Он также подчеркнул, что эти ресурсы могли быть использованы в ДНР, так как именно этот фронт является сейчас самым нестабильным.Помимо этого, считает политолог, атака на Курскую область принесет киевскому режиму больше вреда, чем пользы. Он убежден, что российская армия показывает свои силы и продолжает наступательную стратегию, а ВСУ придется использовать большое количество ресурсов, чтобы поддерживать свое положение на территории России.В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ
"Высокий риск". В ФРГ забили тревогу из-за событий в Курской области
Эксперт Масала: атака на Курскую область принесет ВСУ больше вреда, чем пользы
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ.
Киеву стоило использовать задействованные в атаке на Курскую область ресурсы разумнее, сообщает издание RND
со ссылкой на слова немецкого политолога Мюнхенского университета бундесвера Карла Масалы.
"Это стратегия с высоким риском", - объяснил эксперт. Он также подчеркнул, что эти ресурсы могли быть использованы в ДНР, так как именно этот фронт является сейчас самым нестабильным.
Помимо этого, считает политолог, атака на Курскую область принесет киевскому режиму больше вреда, чем пользы. Он убежден, что российская армия показывает свои силы и продолжает наступательную стратегию, а ВСУ придется использовать большое количество ресурсов, чтобы поддерживать свое положение на территории России.
В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
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Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.