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"Последняя надежда Украины". ФСБ назвала детали атаки на Курскую область - 12.08.2024, ПРАЙМ
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"Последняя надежда Украины". ФСБ назвала детали атаки на Курскую область
"Последняя надежда Украины". ФСБ назвала детали атаки на Курскую область - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Последняя надежда Украины". ФСБ назвала детали атаки на Курскую область
Командир Вооруженных сил Украины назвал атаку на Курскую область "последней надеждой Украины". Об этом ФСБ России заявил задержанный украинский военнопленный,... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T14:37+0300
2024-08-12T14:37+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Командир Вооруженных сил Украины назвал атаку на Курскую область "последней надеждой Украины". Об этом ФСБ России заявил задержанный украинский военнопленный, видеозапись опубликована ведомством."Он сказал, что вся эта операция - последняя надежда Украины", - отметил пленный, представившийся Русланом Полторацким. Полторацкий также отметил, что командир 80-й бригады ВСУ носил позывной "Стриж". По его словам, украинские военные получили приказ расстреливать всех на месте в случае сопротивления со стороны мирного населения. а также то, что украинские солдаты занимались мародерством, забирая все, что могли с собой унести.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными.Глава государства Владимир Путин назвал действия украинского режима провокацией и обвинил украинских военных в ведении беспорядочного огня, включая обстрел гражданских объектов.
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россия, украина, курск
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, КУРСК
14:37 12.08.2024
 
"Последняя надежда Украины". ФСБ назвала детали атаки на Курскую область

ФСБ: командир ВСУ назвал атаку на Курскую область "последней надеждой Украины"

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Командир Вооруженных сил Украины назвал атаку на Курскую область "последней надеждой Украины". Об этом ФСБ России заявил задержанный украинский военнопленный, видеозапись опубликована ведомством.
"Он сказал, что вся эта операция - последняя надежда Украины", - отметил пленный, представившийся Русланом Полторацким.
Полторацкий также отметил, что командир 80-й бригады ВСУ носил позывной "Стриж". По его словам, украинские военные получили приказ расстреливать всех на месте в случае сопротивления со стороны мирного населения. а также то, что украинские солдаты занимались мародерством, забирая все, что могли с собой унести.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными.
Глава государства Владимир Путин назвал действия украинского режима провокацией и обвинил украинских военных в ведении беспорядочного огня, включая обстрел гражданских объектов.
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
Дойти до Курска и убивать: пленный ВСУ раскрыл детали плана Киева
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАКУРСК
 
 
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