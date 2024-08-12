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"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области
"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области
Если Украина не выведет свои войска из Курской области, то может лишиться целых бригад и незаменимой техники, заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T14:53+0300
2024-08-12T14:53+0300
2024-08-12T14:54+0300
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Если Украина не выведет свои войска из Курской области, то может лишиться целых бригад и незаменимой техники, заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан в соцсети X."Украина потеряет батальоны и бригады, а также артиллерию, РЭБ и ПВО, лишиться которых она не может себе позволить", — написал он.По мнению генерала, ВС Украины могут стремиться закрепиться в приграничных районах Курской области до начала переговоров с Россией. Райан считает, что это не только не даст Украине политической выгоды, но и приведет к разгрому ее войск. Это станет "самым рискованным вариантом" из возможных, так как позиции ВСУ имеют "множество выступов", которые ВС РФ смогут с легкостью отрезать и уничтожить.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области
Генерал Райан: ВСУ потеряют целые бригады, если не покинут Курскую область
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ.
Если Украина не выведет свои войска из Курской области, то может лишиться целых бригад и незаменимой техники, заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан в соцсети X
.
"Украина потеряет батальоны и бригады, а также артиллерию, РЭБ и ПВО, лишиться которых она не может себе позволить", — написал он.
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По мнению генерала, ВС Украины могут стремиться закрепиться в приграничных районах Курской области до начала переговоров с Россией.
Райан считает, что это не только не даст Украине политической выгоды, но и приведет к разгрому ее войск. Это станет "самым рискованным вариантом" из возможных, так как позиции ВСУ имеют "множество выступов", которые ВС РФ смогут с легкостью отрезать и уничтожить.