https://1prime.ru/20240812/kursk-850826868.html

"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области

"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ

"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области

Если Украина не выведет свои войска из Курской области, то может лишиться целых бригад и незаменимой техники, заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T14:53+0300

2024-08-12T14:53+0300

2024-08-12T14:54+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Если Украина не выведет свои войска из Курской области, то может лишиться целых бригад и незаменимой техники, заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан в соцсети X."Украина потеряет батальоны и бригады, а также артиллерию, РЭБ и ПВО, лишиться которых она не может себе позволить", — написал он.По мнению генерала, ВС Украины могут стремиться закрепиться в приграничных районах Курской области до начала переговоров с Россией. Райан считает, что это не только не даст Украине политической выгоды, но и приведет к разгрому ее войск. Это станет "самым рискованным вариантом" из возможных, так как позиции ВСУ имеют "множество выступов", которые ВС РФ смогут с легкостью отрезать и уничтожить.

https://1prime.ru/20240812/ukraina-850826031.html

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