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"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ
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"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области
"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области
Если Украина не выведет свои войска из Курской области, то может лишиться целых бригад и незаменимой техники, заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T14:53+0300
2024-08-12T14:54+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Если Украина не выведет свои войска из Курской области, то может лишиться целых бригад и незаменимой техники, заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан в соцсети X."Украина потеряет батальоны и бригады, а также артиллерию, РЭБ и ПВО, лишиться которых она не может себе позволить", — написал он.По мнению генерала, ВС Украины могут стремиться закрепиться в приграничных районах Курской области до начала переговоров с Россией. Райан считает, что это не только не даст Украине политической выгоды, но и приведет к разгрому ее войск. Это станет "самым рискованным вариантом" из возможных, так как позиции ВСУ имеют "множество выступов", которые ВС РФ смогут с легкостью отрезать и уничтожить.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
14:53 12.08.2024 (обновлено: 14:54 12.08.2024)
 
"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области

Генерал Райан: ВСУ потеряют целые бригады, если не покинут Курскую область

© Фото : Telegram-канал губернатора Курской области Романа СтаровойтаПоследствия атаки украинского БПЛА в Курской области
Последствия атаки украинского БПЛА в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© Фото : Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Если Украина не выведет свои войска из Курской области, то может лишиться целых бригад и незаменимой техники, заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан в соцсети X.
"Украина потеряет батальоны и бригады, а также артиллерию, РЭБ и ПВО, лишиться которых она не может себе позволить", — написал он.
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По мнению генерала, ВС Украины могут стремиться закрепиться в приграничных районах Курской области до начала переговоров с Россией.
Райан считает, что это не только не даст Украине политической выгоды, но и приведет к разгрому ее войск. Это станет "самым рискованным вариантом" из возможных, так как позиции ВСУ имеют "множество выступов", которые ВС РФ смогут с легкостью отрезать и уничтожить.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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