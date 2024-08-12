https://1prime.ru/20240812/kurskaya-oblast-850838084.html

"Заставили их отступить". В США сделали заявление о спецоперации

"Заставили их отступить". В США сделали заявление о спецоперации - 12.08.2024, ПРАЙМ

"Заставили их отступить". В США сделали заявление о спецоперации

Киевский режим вынудил лучшие бригады ВСУ отступить с позиций в Донбассе ради наступления на Курскую область, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T20:51+0300

2024-08-12T20:51+0300

2024-08-12T22:15+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киевский режим вынудил лучшие бригады ВСУ отступить с позиций в Донбассе ради наступления на Курскую область, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это были одни из лучших подразделений, и им пришлось собирать их вместе и заставить отступить от русских, и командир перебросил их на север, чтобы сделать это", — отметил он.По словам эксперта, Вооружённые силы Украины уже понесли потери в Курской области. Он также отметил, что им не удаётся удержать контроль над территориями.Джонсон заключил, что операция ВСУ в Курской области очевидно была спланирована совместно с НАТО, и это не было "просто идеей Украины".

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украина, владимир зеленский, всу, нато