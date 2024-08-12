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Россиянин потратил на лотерею 500 рублей и выиграл десятки миллионов
Россиянин потратил на лотерею 500 рублей и выиграл десятки миллионов - 12.08.2024, ПРАЙМ
Россиянин потратил на лотерею 500 рублей и выиграл десятки миллионов
Житель Тюменской области, впервые решивший поучаствовать в лотерее, выиграл десятки миллионов рублей. Об этом пишет Aif.ru. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:54+0300
2024-08-12T15:54+0300
2024-08-12T15:54+0300
лотерея
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Житель Тюменской области, впервые решивший поучаствовать в лотерее, выиграл десятки миллионов рублей. Об этом пишет Aif.ru.Отмечается, что россиянин купил лотерейный билет на десять тиражей за 500 рублей. А выиграл в общей сложности более 33 миллионов рублей.Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему отъема денег у россиян, мимикрируя под сайты государственных лотерей. Согласно статистике, почти каждый третий житель страны участвует в лотереях. Поэтому мошенники активно рассылают потенциальным жертвам сообщения о "юбилейных розыгрышах", "бесплатных лотерейных билетах" и по электронной почте, в соцсетях или в мессенджерах.
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лотерея
Россиянин потратил на лотерею 500 рублей и выиграл десятки миллионов
Житель Тюменской области выиграл более 33 миллионов рублей в лотерею