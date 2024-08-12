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Цена нефти марки Brent подскочила выше 80 долларов за баррель - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Цена нефти марки Brent подскочила выше 80 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent подскочила выше 80 долларов за баррель - 12.08.2024, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent подскочила выше 80 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в понедельник утром ускорили рост, стоимость одного барреля марки Brent впервые со 2 августа превысила 80 долларов, следует из данных... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T10:26+0300
2024-08-12T10:26+0300
энергетика
нефть
цена
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром ускорили рост, стоимость одного барреля марки Brent впервые со 2 августа превысила 80 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 10.16 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,6%, до 80,14 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до 77,48 доллара. Ранее утром нефть дорожала в среднем в пределах 0,5%. Инвесторы обращают внимание на геополитические риски. Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на два неназванных источника сообщал, что израильская разведка считает, что Иран решил атаковать Израиль напрямую в ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и может сделать это до переговоров о сделке по заложникам 15 августа. Эскалация на Ближнем Востоке может повлиять на нефтяные поставки, что в свою очередь может отразиться на котировках нефти.
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нефть, цена
Энергетика, Нефть, цена
10:26 12.08.2024
 
Цена нефти марки Brent подскочила выше 80 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent выросла до 80,14 долларов за баррель впервые со 2 августа

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром ускорили рост, стоимость одного барреля марки Brent впервые со 2 августа превысила 80 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.16 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,6%, до 80,14 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до 77,48 доллара. Ранее утром нефть дорожала в среднем в пределах 0,5%.
Инвесторы обращают внимание на геополитические риски. Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на два неназванных источника сообщал, что израильская разведка считает, что Иран решил атаковать Израиль напрямую в ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и может сделать это до переговоров о сделке по заложникам 15 августа.
Эскалация на Ближнем Востоке может повлиять на нефтяные поставки, что в свою очередь может отразиться на котировках нефти.
 
ЭнергетикаНефтьцена
 
 
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