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Большинство "добровольцев" ОПЕК+ превысили целевые уровни добычи нефти
Большинство "добровольцев" ОПЕК+ превысили целевые уровни добычи нефти - 12.08.2024, ПРАЙМ
Большинство "добровольцев" ОПЕК+ превысили целевые уровни добычи нефти
Россия, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан и Оман в июле превысили установленные в рамках ОПЕК+ уровни по добыче нефти с учетом добровольных сокращений и... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:55+0300
2024-08-12T13:55+0300
2024-08-12T13:55+0300
энергетика
опек
нефть
добыча
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россия, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан и Оман в июле превысили установленные в рамках ОПЕК+ уровни по добыче нефти с учетом добровольных сокращений и планов по компенсации перепроизводства за первое полугодие, соответствовали только Алжир и Кувейт, следует из августовского доклада ОПЕК. Ранее, в июне, Россия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман также добывали больше, чем договорились. Тогда справились только Саудовская Аравия и Алжир. Согласно расчетам РИА Новости на основе доклада ОПЕК и материалов ОПЕК+, Россия должна была добывать в июле 8,978 миллиона баррелей в сутки. Фактическая же добыча, по данным вторичных источников организации, составила 9,089 миллиона баррелей в сутки - то есть была выше на 111 тысяч баррелей в сутки. Казахстан же обещал добывать 1,468 миллиона баррелей, а с учетом компенсаций - 1,45 миллиона баррелей, но у него получилось 1,545 миллиона, или на 95 тысяч баррелей больше. Ирак превысил свой целевой уровень на 321 тысячу баррелей в сутки, ОАЭ - на 40 тысяч, Оман - на 9 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия в этот раз тоже добыла нефти больше, чем планировала - на 37 тысяч баррелей в сутки. При этом Кувейт практически соответствовал своей квоте с добычей 2,415 миллиона баррелей в сутки по сравнению с целью в 2,413 миллиона. А Алжир оказался самым дисциплинированным. Его нефтепроизводство в июле составило 907 тысяч баррелей в сутки при цели в 908 тысяч баррелей. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А ограничения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Россия, Ирак и Казахстан в этом году столкнулись с превышением целевых уровней по добыче нефти. Так, в конце июля ОПЕК сообщила о получении планов компенсаций перепроизводства за первое полугодие от Ирака, Казахстана и России суммарно на 2,3 миллиона баррелей в сутки, страны пообещали компенсировать перепроизводство до октября 2025 года. В июле Казахстан и Ирак уже должны были сократить добычу на 18 и 70 тысяч баррелей в сутки соответственно относительно их целевого уровня. РФ присоединится к ним только в октябре.
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ПРАЙМ
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опек, нефть, добыча
Энергетика, ОПЕК, Нефть, добыча
Большинство "добровольцев" ОПЕК+ превысили целевые уровни добычи нефти
ОПЕК: большинство "добровольцев" ОПЕК+ превысили целевые уровни добычи нефти
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россия, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан и Оман в июле превысили установленные в рамках ОПЕК+ уровни по добыче нефти с учетом добровольных сокращений и планов по компенсации перепроизводства за первое полугодие, соответствовали только Алжир и Кувейт, следует из августовского доклада ОПЕК.
Ранее, в июне, Россия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман также добывали больше, чем договорились. Тогда справились только Саудовская Аравия и Алжир.
Согласно расчетам РИА Новости на основе доклада ОПЕК и материалов ОПЕК+, Россия должна была добывать в июле 8,978 миллиона баррелей в сутки. Фактическая же добыча, по данным вторичных источников организации, составила 9,089 миллиона баррелей в сутки - то есть была выше на 111 тысяч баррелей в сутки. Казахстан же обещал добывать 1,468 миллиона баррелей, а с учетом компенсаций - 1,45 миллиона баррелей, но у него получилось 1,545 миллиона, или на 95 тысяч баррелей больше.
Ирак превысил свой целевой уровень на 321 тысячу баррелей в сутки, ОАЭ - на 40 тысяч, Оман - на 9 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия в этот раз тоже добыла нефти больше, чем планировала - на 37 тысяч баррелей в сутки. При этом Кувейт практически соответствовал своей квоте с добычей 2,415 миллиона баррелей в сутки по сравнению с целью в 2,413 миллиона. А Алжир оказался самым дисциплинированным. Его нефтепроизводство в июле составило 907 тысяч баррелей в сутки при цели в 908 тысяч баррелей.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А ограничения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.
Россия, Ирак и Казахстан в этом году столкнулись с превышением целевых уровней по добыче нефти. Так, в конце июля ОПЕК сообщила о получении планов компенсаций перепроизводства за первое полугодие от Ирака, Казахстана и России суммарно на 2,3 миллиона баррелей в сутки, страны пообещали компенсировать перепроизводство до октября 2025 года. В июле Казахстан и Ирак уже должны были сократить добычу на 18 и 70 тысяч баррелей в сутки соответственно относительно их целевого уровня. РФ присоединится к ним только в октябре.