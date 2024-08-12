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В "Ростехе" прояснили вопрос о "ноу-хау" в военной технике НАТО - 12.08.2024, ПРАЙМ
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В "Ростехе" прояснили вопрос о "ноу-хау" в военной технике НАТО
В "Ростехе" прояснили вопрос о "ноу-хау" в военной технике НАТО - 12.08.2024, ПРАЙМ
В "Ростехе" прояснили вопрос о "ноу-хау" в военной технике НАТО
Среди доступной трофейной военной техники НАТО отсутствуют какие-либо "ноу-хау", в то же время она стоит дороже, чем российская, заявил в интервью РИА Новости... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T08:32+0300
2024-08-12T08:32+0300
вооружения
ростех
оружие
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Среди доступной трофейной военной техники НАТО отсутствуют какие-либо "ноу-хау", в то же время она стоит дороже, чем российская, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.По его словам, все доступные трофеи так или иначе представляют интерес для специалистов госкорпорации. "Каких-либо "ноу-хау" мы, честно говоря, не увидели. В целом у нас с Западом паритет по зрелости военных технологий и решений, но разница в подходах к конструированию есть, именно это и было любопытно", - пояснил Артяков.Он добавил, что западные разработчики смотрят на критерий "цена - качество - эффективность", однако у них продукция выходит дороже.Полный текст интервью по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".читайте на ria.ru в 11.00 мск.
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ростех, оружие
Вооружения, Ростех, оружие
08:32 12.08.2024
 
В "Ростехе" прояснили вопрос о "ноу-хау" в военной технике НАТО

"Ростех": "ноу-хау" среди трофейной военной техники НАТО нет, она дороже российской

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПодготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Среди доступной трофейной военной техники НАТО отсутствуют какие-либо "ноу-хау", в то же время она стоит дороже, чем российская, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.
По его словам, все доступные трофеи так или иначе представляют интерес для специалистов госкорпорации.
"Каких-либо "ноу-хау" мы, честно говоря, не увидели. В целом у нас с Западом паритет по зрелости военных технологий и решений, но разница в подходах к конструированию есть, именно это и было любопытно", - пояснил Артяков.
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
"Ростех" заявил о рекордном объеме заказов на российское оружие
08:12
Он добавил, что западные разработчики смотрят на критерий "цена - качество - эффективность", однако у них продукция выходит дороже.
Полный текст интервью по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".читайте на ria.ru в 11.00 мск.
 
ВооруженияРостехоружие
 
 
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