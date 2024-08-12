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ОПЕК чуть понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году

ОПЕК чуть понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году - 12.08.2024, ПРАЙМ

ОПЕК чуть понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году

ОПЕК немного понизила прогноз спроса на нефть в мире по итогу 2024 году - на 135 миллионов баррелей в сутки: теперь ожидает увеличение спроса на 2,11 миллиона... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T13:50+0300

2024-08-12T13:50+0300

2024-08-12T13:51+0300

энергетика

опек

нефть

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. ОПЕК немного понизила прогноз спроса на нефть в мире по итогу 2024 году - на 135 миллионов баррелей в сутки: теперь ожидает увеличение спроса на 2,11 миллиона баррелей в сутки, до 104,32 миллиона, говорится в докладе организации. "Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год пересмотрен в сторону незначительного снижения на 135 миллионов баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца и теперь составляет 2,1 миллиона баррелей в сутки, что значительно превышает исторический средний показатель в 1,4 миллиона баррелей в сутки, наблюдавшийся до пандемии COVID-19", - сообщается в докладе. Этот незначительный пересмотр отражает "смягчение ожиданий" от роста спроса на нефть в Китае в этом году, добавили в докладе. Соответственно, организация ожидает, что мировой спрос на нефть по итогам года составит 104,32 миллиона баррелей в сутки, увеличившись со 102,21 миллиона баррелей в сутки в прошлом году, следует из приложенных таблиц. По прогнозам, показатель в странах ОЭСР увеличится примерно на 0,2 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении. Ожидается, что весь этот рост придется на Северную и Южную Америку, в то время как в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе прогнозируется сокращение. А в странах, не входящих в ОЭСР, спрос на нефть увеличится примерно на 1,9 миллиона баррелей в сутки за счет Китая при поддержке Индии, Ближнего Востока, других азиатских стран, а также Латинской Америки. При этом в 2025 году ОПЕК по-прежнему прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что в ОЭСР спрос будет расти примерно на 0,1 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в организацию, - на 1,7 миллиона.

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опек, нефть