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ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году - 12.08.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году - 12.08.2024, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году
ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ по итогам года - на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 53 миллионов баррелей в день, следует из доклада... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:51+0300
2024-08-12T13:51+0300
энергетика
опек
нефть
добыча
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ по итогам года - на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 53 миллионов баррелей в день, следует из доклада организации. "Предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в Декларацию о сотрудничестве (ОПЕК+ – ред.), как ожидается, увеличится на 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, показатель не изменился по сравнению с оценкой предыдущего месяца", – говорится в докладе. Основными источниками роста в организации назвали США, Канаду и Бразилию. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 53 миллионов баррелей в сутки, а рост составит 1,23 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи на этом же уровне. Прогноз нефтедобычи странами вне ОПЕК+ на 2025 год также сохранен – как ожидается, показатель вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, до 54,08 миллиона. Годовой прирост будет обеспечиваться в основном за счет США, Бразилии, Канады и Норвегии.
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опек, нефть, добыча
Энергетика, ОПЕК, Нефть, добыча
13:51 12.08.2024
 
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ на 1,23 млн баррелей в сутки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ по итогам года - на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 53 миллионов баррелей в день, следует из доклада организации.
"Предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в Декларацию о сотрудничестве (ОПЕК+ – ред.), как ожидается, увеличится на 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, показатель не изменился по сравнению с оценкой предыдущего месяца", – говорится в докладе.
Основными источниками роста в организации назвали США, Канаду и Бразилию.
В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 53 миллионов баррелей в сутки, а рост составит 1,23 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи на этом же уровне.
Прогноз нефтедобычи странами вне ОПЕК+ на 2025 год также сохранен – как ожидается, показатель вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, до 54,08 миллиона. Годовой прирост будет обеспечиваться в основном за счет США, Бразилии, Канады и Норвегии.
 
ЭнергетикаОПЕКНефтьдобыча
 
 
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