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В ОПЕК назвали объемы запасов нефти в странах ОЭСР
В ОПЕК назвали объемы запасов нефти в странах ОЭСР - 12.08.2024, ПРАЙМ
В ОПЕК назвали объемы запасов нефти в странах ОЭСР
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне сократились на 14,1 миллиона баррелей,... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:57+0300
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2024-08-12T13:57+0300
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне сократились на 14,1 миллиона баррелей, составив 2,831 миллиарда баррелей и оказавшись на 66,8 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за июнь 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР снизились на 14,1 миллиона баррелей по сравнению с предшествовавшим месяцем. Составляя 2 831 миллиона баррелей, они были на 38,4 миллиона баррелей ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 66,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет и на 116,1 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,365 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,467 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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мир, опек, нефть
Энергетика, МИР, ОПЕК, Нефть
В ОПЕК назвали объемы запасов нефти в странах ОЭСР
ОПЕК: нефтяные запасы в странах ОЭСР в июне остались ниже средних за пять лет
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне сократились на 14,1 миллиона баррелей, составив 2,831 миллиарда баррелей и оказавшись на 66,8 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за июнь 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР снизились на 14,1 миллиона баррелей по сравнению с предшествовавшим месяцем. Составляя 2 831 миллиона баррелей, они были на 38,4 миллиона баррелей ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 66,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет и на 116,1 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе.
В том числе запасы нефти составили 1,365 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,467 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.