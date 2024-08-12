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В ФРГ прокомментировали применение ВСУ немецкого оружия под Курском

В ФРГ прокомментировали применение ВСУ немецкого оружия под Курском - 12.08.2024, ПРАЙМ

В ФРГ прокомментировали применение ВСУ немецкого оружия под Курском

Планы украинского командования по организации атаки на Курскую область держались Киевом в секрете. Применение оружия, которое Берлин поставил на Украину, также... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T15:29+0300

2024-08-12T15:29+0300

2024-08-12T15:32+0300

спецоперация на украине

всу

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поставки вооружения

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БЕРЛИН, 12 авг - ПРАЙМ. Планы украинского командования по организации атаки на Курскую область держались Киевом в секрете. Применение оружия, которое Берлин поставил на Украину, также не согласовывалось с немецким правительством, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. "Очевидно, это очень секретная операция, подготовленная без обратной связи", - подчеркнул политик.Он также уточнил, что немецкое правительство получает "противоречивую, а иногда и намеренно фальсифицированную информацию" о событиях в регионе.Ранее стало известно, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курской области в Беловском районе задержали военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он рассказал о том, что командование ВСУ планировало дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить территорию для последующего обмена в ходе переговоров. Он также подчеркнул, что задействованное подразделение готовилось к нападению с 28 июля.По словам пленного, среди нападавших присутствовали также иностранные агенты - англичане, французы и поляки.

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всу, фрг, поставки вооружения