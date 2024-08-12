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В ФРГ прокомментировали применение ВСУ немецкого оружия под Курском
В ФРГ прокомментировали применение ВСУ немецкого оружия под Курском - 12.08.2024, ПРАЙМ
В ФРГ прокомментировали применение ВСУ немецкого оружия под Курском
Планы украинского командования по организации атаки на Курскую область держались Киевом в секрете. Применение оружия, которое Берлин поставил на Украину, также... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:29+0300
2024-08-12T15:29+0300
2024-08-12T15:32+0300
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БЕРЛИН, 12 авг - ПРАЙМ. Планы украинского командования по организации атаки на Курскую область держались Киевом в секрете. Применение оружия, которое Берлин поставил на Украину, также не согласовывалось с немецким правительством, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. "Очевидно, это очень секретная операция, подготовленная без обратной связи", - подчеркнул политик.Он также уточнил, что немецкое правительство получает "противоречивую, а иногда и намеренно фальсифицированную информацию" о событиях в регионе.Ранее стало известно, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курской области в Беловском районе задержали военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он рассказал о том, что командование ВСУ планировало дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить территорию для последующего обмена в ходе переговоров. Он также подчеркнул, что задействованное подразделение готовилось к нападению с 28 июля.По словам пленного, среди нападавших присутствовали также иностранные агенты - англичане, французы и поляки.
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всу, фрг, поставки вооружения
Спецоперация на Украине, ВСУ, ФРГ, поставки вооружения
В ФРГ прокомментировали применение ВСУ немецкого оружия под Курском
Бюхнер: Киев не отчитывается об использовании немецкого оружия под Курском
БЕРЛИН, 12 авг - ПРАЙМ. Планы украинского командования по организации атаки на Курскую область держались Киевом в секрете. Применение оружия, которое Берлин поставил на Украину, также не согласовывалось с немецким правительством, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
"Очевидно, это очень секретная операция, подготовленная без обратной связи", - подчеркнул политик.
Он также уточнил, что немецкое правительство получает "противоречивую, а иногда и намеренно фальсифицированную информацию" о событиях в регионе.
Ранее стало известно, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курской области в Беловском районе задержали военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он рассказал о том, что командование ВСУ планировало дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить территорию для последующего обмена в ходе переговоров. Он также подчеркнул, что задействованное подразделение готовилось к нападению с 28 июля.
Путин заявил о драматическом росте потерь среди украинских военных
По словам пленного, среди нападавших присутствовали также иностранные агенты - англичане, французы и поляки.