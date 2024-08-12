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Польша подписала соглашение о производстве 48 установок ЗРК Patriot

Польша подписала соглашение о производстве 48 установок ЗРК Patriot - 12.08.2024, ПРАЙМ

Польша подписала соглашение о производстве 48 установок ЗРК Patriot

Власти Польши заключили соглашение о закупке 48 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом в ходе церемонии подписания контракта рассказал... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T12:55+0300

2024-08-12T12:55+0300

2024-08-12T12:55+0300

польша

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ВАРШАВА, 12 авг - ПРАЙМ. Власти Польши заключили соглашение о закупке 48 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом в ходе церемонии подписания контракта рассказал американский посол в Варшеве Марк Бжезиньский."Благодаря подписанному сегодня соглашению польские фирмы поставят 48 пусковых установок М903, которые будут произведены в Польше", - рассказал дипломат. Кроме того, он добавил, что теперь у Польши появятся "наивысшие возможности" в области противовоздушной обороны. Ранее сообщалось, что Вашингтон в июле одобрил передачу Варшаве двух миллиардов долларов в виде кредита на военные нужды.

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польша, сша, военные расходы