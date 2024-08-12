https://1prime.ru/20240812/polsha-850822397.html
Польша подписала соглашение о производстве 48 установок ЗРК Patriot
Польша подписала соглашение о производстве 48 установок ЗРК Patriot - 12.08.2024, ПРАЙМ
Польша подписала соглашение о производстве 48 установок ЗРК Patriot
Власти Польши заключили соглашение о закупке 48 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом в ходе церемонии подписания контракта рассказал... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T12:55+0300
2024-08-12T12:55+0300
2024-08-12T12:55+0300
польша
сша
военные расходы
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c8d4b3d779836de9f27cb8379a5b5352.jpg
ВАРШАВА, 12 авг - ПРАЙМ. Власти Польши заключили соглашение о закупке 48 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом в ходе церемонии подписания контракта рассказал американский посол в Варшеве Марк Бжезиньский."Благодаря подписанному сегодня соглашению польские фирмы поставят 48 пусковых установок М903, которые будут произведены в Польше", - рассказал дипломат. Кроме того, он добавил, что теперь у Польши появятся "наивысшие возможности" в области противовоздушной обороны. Ранее сообщалось, что Вашингтон в июле одобрил передачу Варшаве двух миллиардов долларов в виде кредита на военные нужды.
польша
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ebbd5f3deb9cca5912277bbb91347219.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, сша, военные расходы
ПОЛЬША, США, военные расходы
Польша подписала соглашение о производстве 48 установок ЗРК Patriot
Польша подписала соглашение о производстве 48 пусковых установок ЗРК Patriot
ВАРШАВА, 12 авг - ПРАЙМ. Власти Польши заключили соглашение о закупке 48 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом в ходе церемонии подписания контракта рассказал американский посол в Варшеве Марк Бжезиньский.
"Благодаря подписанному сегодня соглашению польские фирмы поставят 48 пусковых установок М903, которые будут произведены в Польше", - рассказал дипломат.
Кроме того, он добавил, что теперь у Польши появятся "наивысшие возможности" в области противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что Вашингтон в июле одобрил передачу Варшаве двух миллиардов долларов в виде кредита на военные нужды.