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Польша подписала соглашение о производстве 48 установок ЗРК Patriot - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Польша подписала соглашение о производстве 48 установок ЗРК Patriot
Польша подписала соглашение о производстве 48 установок ЗРК Patriot - 12.08.2024, ПРАЙМ
Польша подписала соглашение о производстве 48 установок ЗРК Patriot
Власти Польши заключили соглашение о закупке 48 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом в ходе церемонии подписания контракта рассказал... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T12:55+0300
2024-08-12T12:55+0300
польша
сша
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ВАРШАВА, 12 авг - ПРАЙМ. Власти Польши заключили соглашение о закупке 48 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом в ходе церемонии подписания контракта рассказал американский посол в Варшеве Марк Бжезиньский."Благодаря подписанному сегодня соглашению польские фирмы поставят 48 пусковых установок М903, которые будут произведены в Польше", - рассказал дипломат. Кроме того, он добавил, что теперь у Польши появятся "наивысшие возможности" в области противовоздушной обороны. Ранее сообщалось, что Вашингтон в июле одобрил передачу Варшаве двух миллиардов долларов в виде кредита на военные нужды.
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польша, сша, военные расходы
ПОЛЬША, США, военные расходы
12:55 12.08.2024
 
Польша подписала соглашение о производстве 48 установок ЗРК Patriot

Польша подписала соглашение о производстве 48 пусковых установок ЗРК Patriot

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© AFP / Ziv Koren
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ВАРШАВА, 12 авг - ПРАЙМ. Власти Польши заключили соглашение о закупке 48 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом в ходе церемонии подписания контракта рассказал американский посол в Варшеве Марк Бжезиньский.
"Благодаря подписанному сегодня соглашению польские фирмы поставят 48 пусковых установок М903, которые будут произведены в Польше", - рассказал дипломат.
Кроме того, он добавил, что теперь у Польши появятся "наивысшие возможности" в области противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что Вашингтон в июле одобрил передачу Варшаве двух миллиардов долларов в виде кредита на военные нужды.
 
ПОЛЬШАСШАвоенные расходы
 
 
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