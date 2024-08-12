https://1prime.ru/20240812/putin-850827281.html

Путин заявил о бессмысленности переговоров с Киевом

Путин заявил о бессмысленности переговоров с Киевом - 12.08.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о бессмысленности переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев своими действиями в Курской области стремится улучшить переговорные позиции в будущем, но о переговорах речи... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T15:13+0300

2024-08-12T15:13+0300

2024-08-12T15:14+0300

спецоперация на украине

владимир путин

конфликт

украина

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев своими действиями в Курской области стремится улучшить переговорные позиции в будущем, но о переговорах речи быть не может. "О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?", - отметил Путин во время оперативного совещания в режиме видеоконференции.Он добавил, что становится понятно, почему киевский режим отказывался от предложений России вернуться к мирному плану урегулирования конфликта, равно как и от сотрудничества с заинтересованными и нейтральными посредниками. "Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю", - сказал глава государства.По его словам, цель акции в Курской области - остановить наступление российских войск по линии боевого соприкосновения и не допустить полного освобождения территории Луганской, Донецкой Народных республик, территории Новороссии. Однако будет дан достойный ответ, Россия выполнит все стоящие перед ней цели.

https://1prime.ru/20240812/zadacha-850827113.html

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владимир путин, конфликт, украина