https://1prime.ru/20240812/spetsoperatsiya-850833170.html

"Лучшие бойцы". В США сделали новое заявление о ситуации в Курской области

"Лучшие бойцы". В США сделали новое заявление о ситуации в Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ

"Лучшие бойцы". В США сделали новое заявление о ситуации в Курской области

Вооруженные силы Украины могут столкнуться с проблемами из-за отсутствия налаженной логистической системы при попытках прорыва в Курскую область. Об этом... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T17:15+0300

2024-08-12T17:15+0300

2024-08-12T17:15+0300

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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут столкнуться с проблемами из-за отсутствия налаженной логистической системы при попытках прорыва в Курскую область. Об этом рассказал офицер ВС США Дэниел Дэвис в отставке в социальной сети Х.В этой связи Дэвис подчеркнул, что Украина, вероятно, не только лишится своих лучших военнослужащих, но и потеряет "плацдарм" в России. Более того, по его словам, Киев рискует потерять территории на восточном направлении. Отставной офицер заявил, что Украина не может вторгнуться на чужую территорию, не имея сил, которые будут способны обеспечивать бесперебойные поставки боеприпасов и эвакуацию раненых.

https://1prime.ru/20240812/zelenskiy-850831154.html

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россия, украина, всу