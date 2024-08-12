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США направили на Ближний Восток атомную подлодку
США направили на Ближний Восток атомную подлодку - 12.08.2024, ПРАЙМ
США направили на Ближний Восток атомную подлодку
Глава Пентагона Ллойд Остин поручил отправить на Ближний Восток американскую атомную подводную лодку USS Georgia. Об этом 11 августа рассказали в ведомстве... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T08:35+0300
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ВАШИНГТОН, 12 авг – ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин поручил отправить на Ближний Восток американскую атомную подводную лодку USS Georgia. Об этом 11 августа рассказали в ведомстве после переговоров Остина с израильским министром обороны Йоавом Галантом.Более того, уточняется, что американский министр распорядился ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C, хотя на Ближнем Востоке уже находится авианосная группа USS Theodore Roosevelt.Во время переговоров по телефону министры стран затронули усилия по достижению урегулирования конфликта, прекращения огня в секторе Газа и меры по защите Израиля. В свою очередь Остин отметил, что США готовы сделать все возможное для защиты Израиля. Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
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сша, израиль, сектор газа
США, ИЗРАИЛЬ, СЕКТОР ГАЗА
США направили на Ближний Восток атомную подлодку
Глава Пентагона Остин приказал направить на Ближний Восток атомную подлодку
ВАШИНГТОН, 12 авг – ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин поручил отправить на Ближний Восток американскую атомную подводную лодку USS Georgia. Об этом 11 августа рассказали в ведомстве после переговоров Остина с израильским министром обороны Йоавом Галантом.
Более того, уточняется, что американский министр распорядился ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C, хотя на Ближнем Востоке уже находится авианосная группа USS Theodore Roosevelt.
Во время переговоров по телефону министры стран затронули усилия по достижению урегулирования конфликта, прекращения огня в секторе Газа и меры по защите Израиля. В свою очередь Остин отметил, что США готовы сделать все возможное для защиты Израиля.
Не менее 100 человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.