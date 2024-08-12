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Названы самые неубиваемые автомобили. Китайских новинок среди них нет

Названы самые неубиваемые автомобили. Китайских новинок среди них нет - 12.08.2024, ПРАЙМ

Названы самые неубиваемые автомобили. Китайских новинок среди них нет

Абсолютное большинство современных авто не могут быть надежными по определению. И все из-за того, что конструкционно они стали необычайно сложными, с огромным... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T02:02+0300

2024-08-12T02:02+0300

2024-08-12T02:02+0300

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Абсолютное большинство современных авто не могут быть надежными по определению. И все из-за того, что конструкционно они стали необычайно сложными, с огромным количеством взаимозависимых электронных систем. Однако в рейтинге надежности все равно есть свои лидеры, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.“Как это ни странно, старые авто часто оказываются намного надежней новых. Правда, в ущерб потребительским свойствам. Хотя бывают и исключения”, - замечает он. Например, в рейтинге надежности "Автомобиль года в России" на первом месте среди иномарок расположился Subaru Forester.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Хотя у этого авто периодически возникают проблемы с электроникой, в целом он показывает себя очень достойно. Видимо, не зря японцы используют слоган "Сделано инженерами", - говорит Васильев.Также, по мнению российских автолюбителей, в лучшую сторону по надежности отличается LADA Niva Legend. И вот здесь, по словам специалиста, “все просто во всех смыслах этого слова”. В машине нет ничего лишнего, что могло бы вызвать проблемы. Впрочем, справедливости ради Васильев отмечает, что и претензий со стороны людей, готовых решить любую проблему собственными руками бывает намного меньше.Традиционно высокими показателями надежности отличаются представители бренда Toyota. Высокие показатели демонстрирует седан Camry восьмого поколения. Автомобиль обладает живучими мотором, трансмиссией и подвеской. Да и кузов успешно справляется с российскими реалиями. Не зря эти авто любят в корпоративных парках и такси.Среди кроссоверов с внедорожным потенциалом выделяется Mitsubishi Pajero Sport. “Большой, полноприводный и довольно традиционный по конструкции с неубиваемым мотором и надежной трансмиссией”, - объясняет автоэксперт.Если говорить о внедорожниках, то нельзя не упомянуть Suzuki Jimny. Видимо, его микроскопические размеры не оставили места для недостатков. Небольшой мотор просто не имеет возможности навредить трансмиссии, а минимум электроники легко справляется с возложенными задачами. Прочный кузов на раме “завершает благоприятную картину”.К Jimny близок по бренду и по духу полноприводный кроссовер Vitara. Помимо гармоничного сочетания характеристик надежности он отличается неубиваемой подвеской, которая, правда, иногда заставляет водителя ехать по плохим дорогам несколько быстрее, чем рекомендует здравый смысл.Также среди полноприводных кроссоверов Васильев советует обратить внимание на Toyota RAV4. В целом, это “вполне достойный выбор, отличающийся трепетным отношением японцев к качеству”. Хотя общую картину слегка портит вариатор, который не любит высоких нагрузок, при движении по бездорожью.Стоит отметить и корейский автопром. Кроссовер KIA Sportage 2016-2021 годов - владельцы этих авто практически не сталкиваются с проблемами, возможно, именно поэтому Sportage пользуется повышенным спросом на вторичном рынке.Французский автопром тоже способен создавать надежные авто. К примеру, Renault Duster отличается не просто высокими показателями надежности, но и удачным сочетанием базовых характеристик силовых агрегатов, трансмиссии и подвески. И еще один седан, надежность которого не может не удивлять современного человека, привыкшего к проблем при использовании любых технических устройств - Hyundai Solaris выпуска 2010-2017.По словам Васильева, ресурсные моторы 1.4 и 1.6 прекрасно справляются с современными нагрузками. А механика и 4-ступенчатый автомат при разумном использовании практически никогда не напоминают о себе. И дополнительным показателям качества этого авто является массовое использование седана в такси.

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