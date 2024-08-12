https://1prime.ru/20240812/tsb-850832457.html
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа - 12.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,35 копейки - до 11,8576 рубля, при этом курс доллара вырос - на 1,95 рубля, до... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T17:04+0300
2024-08-12T17:04+0300
2024-08-12T17:13+0300
россия
банк россии
иностранная валюта
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,35 копейки - до 11,8576 рубля, при этом курс доллара вырос - на 1,95 рубля, до 89,9475 рубля, курс евро на 1,5 рубля - до 96,6852 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_75f4eca20be2252384bc65997f6ed39e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк россии, иностранная валюта, рубль
РОССИЯ, Банк России, иностранная валюта, рубль
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа
ЦБ: официальный курс юаня - 11,86 руб, доллара - 89,95 руб, евро - 96,69 руб
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,35 копейки - до 11,8576 рубля, при этом курс доллара вырос - на 1,95 рубля, до 89,9475 рубля, курс евро на 1,5 рубля - до 96,6852 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.