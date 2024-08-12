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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа - 12.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа - 12.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,35 копейки - до 11,8576 рубля, при этом курс доллара вырос - на 1,95 рубля, до... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T17:04+0300
2024-08-12T17:13+0300
россия
банк россии
иностранная валюта
рубль
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,35 копейки - до 11,8576 рубля, при этом курс доллара вырос - на 1,95 рубля, до 89,9475 рубля, курс евро на 1,5 рубля - до 96,6852 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, банк россии, иностранная валюта, рубль
РОССИЯ, Банк России, иностранная валюта, рубль
17:04 12.08.2024 (обновлено: 17:13 12.08.2024)
 
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа

ЦБ: официальный курс юаня - 11,86 руб, доллара - 89,95 руб, евро - 96,69 руб

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,35 копейки - до 11,8576 рубля, при этом курс доллара вырос - на 1,95 рубля, до 89,9475 рубля, курс евро на 1,5 рубля - до 96,6852 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
РОССИЯБанк Россиииностранная валютарубль
 
 
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