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Штурмовая группа ВСУ из пяти человек взята в плен в Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Штурмовая группа ВСУ из пяти человек взята в плен в Курской области
Штурмовая группа ВСУ из пяти человек взята в плен в Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ
Штурмовая группа ВСУ из пяти человек взята в плен в Курской области
Штурмовая группа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, состоящая из пяти человек, взята в плен на территории Курской области, сообщили РИА Новости в... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T18:12+0300
2024-08-12T18:12+0300
спецоперация на украине
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КУРСК, 12 авг — ПРАЙМ. Штурмовая группа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, состоящая из пяти человек, взята в плен на территории Курской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Видео с пленными оказалось в распоряжении агентства. Представитель силового ведомства рассказал, на территории Курской области была взята в плен целая группа украинских военных. В состав группы входило пять человек, все они являются военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.. По его словам, в плен украинские военные взяты под населенным пунктом Мартыновка. Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова. Его подозревают в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.В минувшую среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек попытались захватить территорию в Курской области. Их движение вглубь России было остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
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украина, россия, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ
18:12 12.08.2024
 
Штурмовая группа ВСУ из пяти человек взята в плен в Курской области

РИА Новости: штурмовая группа ВСУ из пяти человек взята в плен в Курской области

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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КУРСК, 12 авг — ПРАЙМ. Штурмовая группа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, состоящая из пяти человек, взята в плен на территории Курской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Видео с пленными оказалось в распоряжении агентства.
Представитель силового ведомства рассказал, на территории Курской области была взята в плен целая группа украинских военных. В состав группы входило пять человек, все они являются военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины..
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По его словам, в плен украинские военные взяты под населенным пунктом Мартыновка.
Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова. Его подозревают в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.
В минувшую среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек попытались захватить территорию в Курской области. Их движение вглубь России было остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
 
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