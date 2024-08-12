https://1prime.ru/20240812/ukraina-850836493.html

FT сообщает о серьезных потерях ВСУ при нападении на Курскую область

FT сообщает о серьезных потерях ВСУ при нападении на Курскую область - 12.08.2024, ПРАЙМ

FT сообщает о серьезных потерях ВСУ при нападении на Курскую область

В ходе нападения на Курскую область ВС Украины несут значительные потери, у границы в Сумской области было задействовано большое количество украинских "скорых", | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T18:24+0300

2024-08-12T18:24+0300

2024-08-12T18:24+0300

спецоперация на украине

украина

военная техника

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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В ходе нападения на Курскую область ВС Украины несут значительные потери, у границы в Сумской области было задействовано большое количество украинских "скорых", следует из материала газеты Financial Times. Как пишет газета, украинские военные несут потери. Много машин скорой помощи и бронированных машин для медицинской эвакуации было отправлено к линии фронта и обратно.Издание сообщает, что некоторые украинские военные были уничтожены в результате применения ФАБ-500. Однако не уточняется, где именно были нанесены удары по украинским войскам.За всё время боевых действий на Курском направлении украинские войска понесли значительные потери: более 1600 военнослужащих, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 ББМ, 47 автомобилей, 4 ЗРК, пусковую установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии. Эти данные были озвучены в понедельник Министерством обороны России.

https://1prime.ru/20240812/ukraina-850835843.html

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украина, военная техника