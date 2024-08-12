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FT сообщает о серьезных потерях ВСУ при нападении на Курскую область
FT сообщает о серьезных потерях ВСУ при нападении на Курскую область - 12.08.2024, ПРАЙМ
FT сообщает о серьезных потерях ВСУ при нападении на Курскую область
В ходе нападения на Курскую область ВС Украины несут значительные потери, у границы в Сумской области было задействовано большое количество украинских "скорых", | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T18:24+0300
2024-08-12T18:24+0300
2024-08-12T18:24+0300
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В ходе нападения на Курскую область ВС Украины несут значительные потери, у границы в Сумской области было задействовано большое количество украинских "скорых", следует из материала газеты Financial Times. Как пишет газета, украинские военные несут потери. Много машин скорой помощи и бронированных машин для медицинской эвакуации было отправлено к линии фронта и обратно.Издание сообщает, что некоторые украинские военные были уничтожены в результате применения ФАБ-500. Однако не уточняется, где именно были нанесены удары по украинским войскам.За всё время боевых действий на Курском направлении украинские войска понесли значительные потери: более 1600 военнослужащих, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 ББМ, 47 автомобилей, 4 ЗРК, пусковую установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии. Эти данные были озвучены в понедельник Министерством обороны России.
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украина, военная техника
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, военная техника
FT сообщает о серьезных потерях ВСУ при нападении на Курскую область
FT: ВСУ несут большие потери, на границе задействовано много украинских "скорых"
МОСКВА, 12 авг
— ПРАЙМ.
В ходе нападения на Курскую область ВС Украины несут значительные потери, у границы в Сумской области было задействовано большое количество украинских "скорых", следует из материала газеты Financial Times
.
Как пишет газета, украинские военные несут потери. Много машин скорой помощи и бронированных машин для медицинской эвакуации было отправлено к линии фронта и обратно.
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Издание сообщает, что некоторые украинские военные были уничтожены в результате применения ФАБ-500. Однако не уточняется, где именно были нанесены удары по украинским войскам.
За всё время боевых действий на Курском направлении украинские войска понесли значительные потери: более 1600 военнослужащих, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 ББМ, 47 автомобилей, 4 ЗРК, пусковую установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии. Эти данные были озвучены в понедельник Министерством обороны России.