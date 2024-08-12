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Дойти до Курска и убивать: пленный ВСУ раскрыл детали плана Киева
Дойти до Курска и убивать: пленный ВСУ раскрыл детали плана Киева - 12.08.2024, ПРАЙМ
Дойти до Курска и убивать: пленный ВСУ раскрыл детали плана Киева
Командование ВСУ приказало убивать жителей Курской области, оказывающих сопротивление захватчикам, рассказали в ЦОС ФСБ РФ со ссылкой на слова плененного... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:59+0300
2024-08-12T13:59+0300
2024-08-12T14:03+0300
всу
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Командование ВСУ приказало убивать жителей Курской области, оказывающих сопротивление захватчикам, рассказали в ЦОС ФСБ РФ со ссылкой на слова плененного украинского военного.В ведомстве уточнили, что военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области в Беловском районе. Во время задержания правоохранительным органам содействовали местные жители. "В ходе опроса пленный сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте. При заходах в населенные пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой всё, что могли унести", - следует из сообщения.Также появилась информация о том, что военнослужащий был брошен сослуживцами во время боя, а позже задержан российскими службами при попытке самостоятельно вернуться на территорию Украины.Военнопленный рассказал, что командование ВСУ планировало дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить территорию для последующего обмена в ходе переговоров. Он также подчеркнул, что задействованное подразделение готовилось к нападению с 28 июля.Стало известно, что среди нападавших присутствовали также иностранные агенты - англичане, французы и поляки.
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всу, пленные
ВСУ, пленные, Спецоперация на Украине
Дойти до Курска и убивать: пленный ВСУ раскрыл детали плана Киева
ФСБ: пленный сообщил о приказе убивать жителей Курской области за сопротивление
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Командование ВСУ приказало убивать жителей Курской области, оказывающих сопротивление захватчикам, рассказали в ЦОС ФСБ РФ со ссылкой на слова плененного украинского военного.
В ведомстве уточнили, что военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области в Беловском районе. Во время задержания правоохранительным органам содействовали местные жители.
"В ходе опроса пленный сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте. При заходах в населенные пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой всё, что могли унести", - следует из сообщения.
Также появилась информация о том, что военнослужащий был брошен сослуживцами во время боя, а позже задержан российскими службами при попытке самостоятельно вернуться на территорию Украины.
"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии
Военнопленный рассказал, что командование ВСУ планировало дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить территорию для последующего обмена в ходе переговоров. Он также подчеркнул, что задействованное подразделение готовилось к нападению с 28 июля.
Стало известно, что среди нападавших присутствовали также иностранные агенты - англичане, французы и поляки.