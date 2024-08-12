https://1prime.ru/20240812/zelenskiy-850837347.html

"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского

"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского - 12.08.2024, ПРАЙМ

"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского

Западные СМИ не поддержали дерзкий план Владимира Зеленского по проникновению в Курскую область, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T19:18+0300

2024-08-12T19:18+0300

2024-08-12T19:18+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Западные СМИ не поддержали дерзкий план Владимира Зеленского по проникновению в Курскую область, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Авантюра Зеленского получила неожиданно холодный прием со стороны западных заказных СМИ. Даже они удивлены безумным планом главного иллюзиониста", —отметил он.По мнению журналиста, теперь русские войска могут действовать более решительно.Ранее журналист Боуз в соцсети X написал, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается убедить Запад в том, что Россия сама атакует подконтрольную ей Запорожскую АЭС.

https://1prime.ru/20240812/zelenskiy-850834352.html

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украина, владимир зеленский