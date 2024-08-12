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"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского - 12.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240812/zelenskiy-850837347.html
"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского
"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского
Западные СМИ не поддержали дерзкий план Владимира Зеленского по проникновению в Курскую область, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T19:18+0300
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спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Западные СМИ не поддержали дерзкий план Владимира Зеленского по проникновению в Курскую область, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Авантюра Зеленского получила неожиданно холодный прием со стороны западных заказных СМИ. Даже они удивлены безумным планом главного иллюзиониста", —отметил он.По мнению журналиста, теперь русские войска могут действовать более решительно.Ранее журналист Боуз в соцсети X написал, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается убедить Запад в том, что Россия сама атакует подконтрольную ей Запорожскую АЭС.
https://1prime.ru/20240812/zelenskiy-850834352.html
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украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский
19:18 12.08.2024
 
"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского

Боуз: даже западные СМИ не поддержали атаку Зеленского на Курскую область

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Западные СМИ не поддержали дерзкий план Владимира Зеленского по проникновению в Курскую область, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Авантюра Зеленского получила неожиданно холодный прием со стороны западных заказных СМИ. Даже они удивлены безумным планом главного иллюзиониста", —отметил он.
По мнению журналиста, теперь русские войска могут действовать более решительно.
Ранее журналист Боуз в соцсети X написал, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается убедить Запад в том, что Россия сама атакует подконтрольную ей Запорожскую АЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
"Помогите мне". Зеленского уличили в панике после дерзкого удара ВСУ
17:40
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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