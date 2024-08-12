https://1prime.ru/20240812/zelenskiy-850837756.html

Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской области

Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ

Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении заседания ставки верховного главнокомандующего, на котором был заслушан доклад об "операции ВСУ" в... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T20:07+0300

2024-08-12T20:07+0300

2024-08-12T20:07+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

александр сырский

россия

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/84/843028408_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_a217f47ae037a3969be422c763371fbc.jpg

МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении заседания ставки верховного главнокомандующего, на котором был заслушан доклад об "операции ВСУ" в Курской области, пишет РБК.Сырский принял участие в заседании по видеосвязи. Он охарактеризовал операцию в Курской области как "наступательную" и сообщил, что она продолжается.Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район. 12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Он отметил, что "глубина проникновения" украинских сил в регионе составляет 12 километров, а ширина по фронту — 40 километров.

https://1prime.ru/20240812/zelenskiy-850837347.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, александр сырский, россия, всу