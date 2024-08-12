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Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской области
Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской области
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении заседания ставки верховного главнокомандующего, на котором был заслушан доклад об "операции ВСУ" в... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T20:07+0300
2024-08-12T20:07+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
александр сырский
россия
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении заседания ставки верховного главнокомандующего, на котором был заслушан доклад об "операции ВСУ" в Курской области, пишет РБК.Сырский принял участие в заседании по видеосвязи. Он охарактеризовал операцию в Курской области как "наступательную" и сообщил, что она продолжается.Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район. 12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Он отметил, что "глубина проникновения" украинских сил в регионе составляет 12 километров, а ширина по фронту — 40 километров.
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владимир зеленский, александр сырский, россия, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Александр Сырский, РОССИЯ, ВСУ
20:07 12.08.2024
 
Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской области

РБК: Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской области

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении заседания ставки верховного главнокомандующего, на котором был заслушан доклад об "операции ВСУ" в Курской области, пишет РБК.
Сырский принял участие в заседании по видеосвязи. Он охарактеризовал операцию в Курской области как "наступательную" и сообщил, что она продолжается.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского
19:18
Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район.
12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Он отметил, что "глубина проникновения" украинских сил в регионе составляет 12 километров, а ширина по фронту — 40 километров.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийАлександр СырскийРОССИЯВСУ
 
 
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