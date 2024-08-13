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Минус Abrams. По танку ВСУ под Покровском нанесли точный удар
Минус Abrams. По танку ВСУ под Покровском нанесли точный удар - 13.08.2024, ПРАЙМ
Минус Abrams. По танку ВСУ под Покровском нанесли точный удар
Российские силы уничтожили танк Abrams на Покровском направлении, пишет американское издание Military Watch Magazine. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T12:08+0300
2024-08-13T12:08+0300
2024-08-13T12:09+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российские силы уничтожили танк Abrams на Покровском направлении, пишет американское издание Military Watch Magazine.Как отмечается, танк был уничтожен беспилотником, несмотря на то, что на машине была установлена защитная "клетка". В общей сложности Украина потеряла уже более трети поставленных США танков Abrams, причем первая потеря произошла через три дня после начала использования. Большинство танков было уничтожено беспилотниками или высокоточной артиллерией. Снаряды при поражении используют уязвимости в верхней и тыльной броне.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБыстрые потери танков подорвали боевой дух украинской армии. Несмотря на укрепление броневой защиты, потери танков остаются высокими. Украинские военнослужащие жалуются на неэффективность танков и технические проблемы с их эксплуатацией.Уязвимы в бою не только Abrams. Поставки немецких танков Leopard и американских БМП Bradley также сопровождались значительными потерями. Только за пять месяцев с середины 2023 года более 80 из примерно 200 поставленных Киеву машин были потеряны в боях, пишет издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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танки abrams, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, танки Abrams, ВСУ, ВС РФ
Минус Abrams. По танку ВСУ под Покровском нанесли точный удар
MWM: российские силы подбили еще один Abrams на Покровском направлении
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ.
Российские силы уничтожили танк Abrams на Покровском направлении, пишет американское издание Military Watch Magazine
.
Как отмечается, танк был уничтожен беспилотником, несмотря на то, что на машине была установлена защитная "клетка". В общей сложности Украина потеряла уже более трети поставленных США танков Abrams, причем первая потеря произошла через три дня после начала использования.
Большинство танков было уничтожено беспилотниками или высокоточной артиллерией. Снаряды при поражении используют уязвимости в верхней и тыльной броне.
"Ростех" отметил незащищенность танков Abrams
Быстрые потери танков подорвали боевой дух украинской армии. Несмотря на укрепление броневой защиты, потери танков остаются высокими. Украинские военнослужащие жалуются на неэффективность танков и технические проблемы с их эксплуатацией.
Уязвимы в бою не только Abrams. Поставки немецких танков Leopard и американских БМП Bradley также сопровождались значительными потерями. Только за пять месяцев с середины 2023 года более 80 из примерно 200 поставленных Киеву машин были потеряны в боях, пишет издание.