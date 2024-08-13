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Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС работает в штатном режиме - 13.08.2024, ПРАЙМ
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, сообщил электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом" - концерн "Росэнергоатом". | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:44+0300
2024-08-13T11:44+0300
2024-08-13T11:44+0300
энергетика
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, сообщил электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом" - концерн "Росэнергоатом".Отмечается, что радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения на уровне естественных фоновых значений.В работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся третий и четвертый энергоблоки, первый и второй - в режиме эксплуатации "без генерации"."Не поддавайтесь на информационные провокации. Доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.Ранее в "Росатоме" заявили, что в связи с последними событиями ситуация вокруг Курской АЭС существенно усложнилась. Отмечалось, что на данный момент существует угроза ударов по станции со стороны Вооруженных сил Украины.
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росатом, росэнергоатом, курская аэс
Энергетика, Росатом, Росэнергоатом, Курская АЭС
Курская АЭС работает в штатном режиме
"Росэнергоатом" заявил о штатной работе Курской АЭС
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, сообщил электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом" - концерн "Росэнергоатом".
Отмечается, что радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения на уровне естественных фоновых значений.
В работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся третий и четвертый энергоблоки, первый и второй - в режиме эксплуатации "без генерации".
"Росатом" выяснит причины отключения блока Ростовской АЭС
"Не поддавайтесь на информационные провокации. Доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.
Ранее в "Росатоме" заявили
, что в связи с последними событиями ситуация вокруг Курской АЭС существенно усложнилась. Отмечалось, что на данный момент существует угроза ударов по станции со стороны Вооруженных сил Украины.