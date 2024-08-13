https://1prime.ru/20240813/aes-850849836.html

Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает в штатном режиме - 13.08.2024, ПРАЙМ

Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, сообщил электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом" - концерн "Росэнергоатом". | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:44+0300

2024-08-13T11:44+0300

2024-08-13T11:44+0300

энергетика

росатом

росэнергоатом

курская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/83858/01/838580156_0:210:3083:1944_1920x0_80_0_0_5995225aa41d26c38667879ce2f2ba12.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, сообщил электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом" - концерн "Росэнергоатом".Отмечается, что радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения на уровне естественных фоновых значений.В работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся третий и четвертый энергоблоки, первый и второй - в режиме эксплуатации "без генерации"."Не поддавайтесь на информационные провокации. Доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.Ранее в "Росатоме" заявили, что в связи с последними событиями ситуация вокруг Курской АЭС существенно усложнилась. Отмечалось, что на данный момент существует угроза ударов по станции со стороны Вооруженных сил Украины.

https://1prime.ru/20240716/aes-850183699.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росатом, росэнергоатом, курская аэс