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Заблокированные иностранные активы в "Т-Инвестициях" вновь подлежат продаже - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Заблокированные иностранные активы в "Т-Инвестициях" вновь подлежат продаже
Заблокированные иностранные активы в "Т-Инвестициях" вновь подлежат продаже - 13.08.2024, ПРАЙМ
Заблокированные иностранные активы в "Т-Инвестициях" вновь подлежат продаже
Заявки на продажу заблокированных иностранных активов в "Т-Инвестициях" были частично исполнены, говорится в сообщении компании. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T12:23+0300
2024-08-13T12:35+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Заявки на продажу заблокированных иностранных активов в "Т-Инвестициях" были частично исполнены, говорится в сообщении компании."Инвестиционная палата", организатор обмена иностранными активами, сообщила о проведении расчетов по заявкам от инвесторов. Мы получили информацию о частичном исполнении заявок на продажу заблокированных активов и уже обновили статус заявок", - сообщила компания."Организатор торгов провел распределение средств в соответствии с заявками от инвесторов. Большая часть клиентов уже получила их, скоро эта информация отобразится в мобильном приложении. Все средства будут зачислены на брокерские счета в срок до пяти рабочих дней, согласно решению совета директоров Банка России", - также говорится в сообщении.Заявки, которые не были выкуплены, продолжат действовать до 31 августа. Фонды УК "Т-Капитал" также были частично выкуплены. Средства пайщикам будут зачислены в течение ближайших недель, заключили там."Инвестпалата" 8 мая завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включал в себя 2 570 наименований иностранных ценных бумаг. А с 3 июня по 2 августа "Инвестпалата" собирала заявки от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Расчеты по сделкам были запланированы на 12 августа.
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т-банк, т-платформы, иностранные активы
Т-Банк, Т-Платформы, Иностранные активы
12:23 13.08.2024 (обновлено: 12:35 13.08.2024)
 
Заблокированные иностранные активы в "Т-Инвестициях" вновь подлежат продаже

Т-Инвестиции: продажа заблокированных иностранных активов частично возобновлена

© Unsplash/PiggyBankДеньги
Деньги
© Unsplash/PiggyBank
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Заявки на продажу заблокированных иностранных активов в "Т-Инвестициях" были частично исполнены, говорится в сообщении компании.
"Инвестиционная палата", организатор обмена иностранными активами, сообщила о проведении расчетов по заявкам от инвесторов. Мы получили информацию о частичном исполнении заявок на продажу заблокированных активов и уже обновили статус заявок", - сообщила компания.
"Организатор торгов провел распределение средств в соответствии с заявками от инвесторов. Большая часть клиентов уже получила их, скоро эта информация отобразится в мобильном приложении. Все средства будут зачислены на брокерские счета в срок до пяти рабочих дней, согласно решению совета директоров Банка России", - также говорится в сообщении.
Заявки, которые не были выкуплены, продолжат действовать до 31 августа. Фонды УК "Т-Капитал" также были частично выкуплены. Средства пайщикам будут зачислены в течение ближайших недель, заключили там.
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"Инвестпалата" 8 мая завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включал в себя 2 570 наименований иностранных ценных бумаг. А с 3 июня по 2 августа "Инвестпалата" собирала заявки от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Расчеты по сделкам были запланированы на 12 августа.
 
Т-БанкТ-ПлатформыИностранные активы
 
 
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